В Нефтекамске работает Выставка коллекции минискульптуры лошадей Альберта Харипова

В картинной галерее «Мирас» города Нефтекамск открылась выставка миниатюрной скульптуры из собрания татарского коллекционера Альберта Загитовича Харипова «Летят мои кони…». На выставке представлено 63 произведения.

Скульптуры – образы коней, выполнены в различных техниках из разнообразных материалов. На выставке представлены скульптуры лошадей из бронзы, дерева, кожи, стекла, глины и фарфора и из современных материалов – пластика, оргстекла. Самые интересные экспонаты коллекции – это скульптуры из чугуна.

Коллекция собиралась Альбертом Хариповым много лет. Увлечению коллекционера способствовала его любовь к лошадям. Всего в коллекции собрано более 100 скульптур. И как говорит сам коллекционер: «Это только начало…».

Адрес: Нефтекамск, улица Строителей, 89, Картинная галерея «Мирас»

Телефон: +7 (347) 835-97-75

tatarlar.info