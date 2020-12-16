В НИБФ «Ярдэм» завершается проект «Поддержим друг друга»

17 декабря 2020 года в 10:30 часов в шатре НИБФ «Ярдэм» состоится итоговая пресс-конференция, посвященная завершению проекта «Поддержим друг друга» — победителя второго конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Основной задачей проведения пресс-конференции является широкое информирование общественности в целях привлечения внимания общества к проблеме реабилитации и адаптации инвалидов.

С октября 2019 года проект «Поддержим друг друга» стал победителем второго конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2019 году. Размер гранта составил 4 883 870 рублей, софинансирование — 3 632 385 рублей, общая сумма расходов на реализацию проекта 8 516 255 рублей. Срок реализации проекта до 31 декабря 2020 года. В рамках проекта на средства президентского гранта прошли обучение и реабилитацию 5 групп с общим количеством обучающихся – 125 человек из разных регионов России.

Целью проекта «Поддержим друг друга» является социальная адаптация людей с ограниченными возможностями – инвалидов-колясочников, людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и с диагнозом ДЦП через проведение реабилитационных курсов.

Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями – одна из важных задач общества. Благодаря уникальной методике, разработанной директором реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм» Маликой Гельмутдиновой, проект значительно помог облегчить жизнь инвалидов, способствовал выведению из депрессивного состояния, социальной интеграции, развитию творческой активности, укреплению физического и психологического здоровья.

В реабилитационном центре НИБФ “Ярдэм” курсы реабилитации по проекту «Поддержим друг друга» проводились неоднократно и берут свое начало с 2016 года. За это время удалось достичь значительных результатов и на счету этого проекта более 400 человек, успешно прошедших обучение и реабилитацию.

В пресс-конференции примут участие президент НИБФ «Ярдэм» Исмагилов Ильгам Фатхирахманович, вице-президент НИБФ «Ярдэм», директор реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Гельмутдинова Малика Рафкатовна, председатель общества инвалидов Кировского района г.Казань, общественный инспектор по программе «Доступная среда» Кадыров Марат Рафаэлевич, партнёры проекта, представители СМИ и реабилитанты проекта «Поддержим друг друга».

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