В Нижегородской области завершен конкурс «Сабантуй мизгелләре» — «Мгновения Сабантуя»

Областной конкурс «Сабантуй мизгелләре» — «Мгновения Сабантуя», объявленный Исполкомом ОО «Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области» (РНКАТНО), завершен. Проводился он при поддержке Правительства Нижегородской области.

Буквально на днях подведутся итоги конкурса, станут известны победители. Участникам будут вручены сертификаты.

Награждать победителей планируется 18 декабря на Итоговом мероприятии по конкурсам РНКАТНО. В этот же день состоится и ежегодный Гала-концерт Областного фестиваля.

nizgar.ru