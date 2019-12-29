В Нижнекамске открыли обновленный Татарский драматический театр

В Нижнекамске завершилась капитальная реконструкция государственного татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина, которая включала в себя строительство нового зала.
В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и мэр города Айдар Метшин.
На капитальное обновление одного из очагов культуры Нижнекамска республиканский бюджет выделил более 145 млн. рублей. На эти средства построен зрительный зал, рассчитанный на 250 мест и полностью изменена концепция внутренней схемы театра.
Еще одно новшество – в татарском драмтеатре появилась детская студия, которая заняла малый зал. Трупа юных актеров носит название «Бишегем» и в ней уже сейчас занимаются около 40 детей и подростков.
В честь торжественного открытия татарского драматического театра «новоселы» сыграли несколько небольших сцен из своих постановок. Не обошлось и без обязательной в таких случаях концертной программы с участием лучших творческих коллективов города.