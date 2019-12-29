В Нижнекамске открыли обновленный Татарский драматический театр

В Нижнекамске завершилась капитальная реконструкция государственного татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина, которая включала в себя строительство нового зала.

В торжественном мероприятии приняли участие министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и мэр города Айдар Метшин.

На капитальное обновление одного из очагов культуры Нижнекамска республиканский бюджет выделил более 145 млн. рублей. На эти средства построен зрительный зал, рассчитанный на 250 мест и полностью изменена концепция внутренней схемы театра.

Еще одно новшество – в татарском драмтеатре появилась детская студия, которая заняла малый зал. Трупа юных актеров носит название «Бишегем» и в ней уже сейчас занимаются около 40 детей и подростков.

В честь торжественного открытия татарского драматического театра «новоселы» сыграли несколько небольших сцен из своих постановок. Не обошлось и без обязательной в таких случаях концертной программы с участием лучших творческих коллективов города.

— Наличие такого театра в вашем городе – это настоящее достижение. Я надеюсь, что в этом новом здании будут не только звучать произведения Туфана Миннуллина, но будет жить и его дух, — отметила в своем приветственном слове министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.