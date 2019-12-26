В Нижнекамске после капитальной реконструкции откроют здание татарского драмтеатра

Церемония открытия состоится при участии мэра Нижнекамска Айдара Метшина и министра культуры РТ Ирады Аюповой. Вместе с многочисленными гостями со всей республики они вспомнят историю театра, за тридцать лет из молодежной студии при «Нижнекамскнефтехиме» превратившегося в учреждение с государственным статусом.

За 30 лет в театре создали более 120 постановок, коллектив объехал с гастролями все регионы России, а также Казахстан, Киргизию и Турцию. В труппе сейчас работают 24 артиста. Все актеры с нетерпением ожидали завершения реконструкции, которая длилась с марта по декабрь. За это время был построен новый зрительный зал на 250 мест, декорационный склад, мастерская для художников. Внутри здания строители провели отделочные работы, также полностью изменился фасад здания, входные группы, внутренняя планировка театра.