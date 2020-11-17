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В Нижнекамске прошла интеллектуальная викторина на знание биографии Пророка Мухаммада

В Нижнекамске прошла интеллектуальная викторина на знание биографии Пророка Мухаммада

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 17.11.2020 0 6

С наступлением месяца Раби аль-авваль в мечетях Татарстана проходят мероприятия в честь Мавлида ан-Наби – прихода в этот мир Пророка Мухаммада ﷺ. На днях в Нижнекамске в Центральной мечети «Джамиг» и ДНРЦ «Ихлас» прошла интеллектуальная викторина «Милость для миров» на знание биографии Пророка Мухаммада.

Детская викторина была организована для нижнекамцев от 8 до 13 лет. Мальчики играли в Центральной мечети «Джамиг», девочки собрались в ДНРЦ «Ихлас». Викторина проходила с использованием современных мультимедиа. Дети выбирали на экране вопрос, потом минуту совещались и выдавали ответ. На экране вопрос сменялся правильным ответом, всё было внятно и понятно. Не всегда дети блистали «на все сто», но ответы были всегда и довольно подробные. Отрадно, что дети очень хорошо и в деталях знают жизнь человека, явившегося Милостью для миров. На интеллектуальной викторине «Милость для миров» (да благословит его Аллах и приветствует), победила команда под названием «Учёные Ислама».

Викторина прошла по-детски шумно и радостно. Мероприятие завершилось традиционным чаепитием и подарками.

dumrt.ru

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