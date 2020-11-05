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В Нижнекамске стартовал конкурс чтецов «Джалиловские чтения»

В Нижнекамске стартовал конкурс чтецов «Джалиловские чтения»

в Новости, Слайдер, Главные новости, Международный литературный конкурс «Джалиловские чтения», 05.11.2020 0 3

С 5 по 16 ноября Централизованная библиотечная система Нижнекамска проводит отборочный этап Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».

В конкурсе могут принять участие все желающие от 3 лет.

Номинации конкурса:

— «Джалиль на татарском»,

— «Джалиль на русском»,

— «Джалиль на языках народов мира» (кроме татарского),

— «Писатели-фронтовики на татарском»,

— «Писатели-фронтовики на русском»,

— «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков»,

— «Джалиловцы (от 14 до 17 лет)».

Участникам конкурса необходимо до 16 ноября отправить заявку и ссылку на видеопрочтение стихотворения (не более 5 минут), выложенное на YouТube, на почту dzhalil84@bk.ru.

Видео победителей будут направлены на зональный этап Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».

e-nkama.ru

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