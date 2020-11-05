В Нижнекамске стартовал конкурс чтецов «Джалиловские чтения»

С 5 по 16 ноября Централизованная библиотечная система Нижнекамска проводит отборочный этап Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».
В конкурсе могут принять участие все желающие от 3 лет.
Номинации конкурса:
— «Джалиль на татарском»,
— «Джалиль на русском»,
— «Джалиль на языках народов мира» (кроме татарского),
— «Писатели-фронтовики на татарском»,
— «Писатели-фронтовики на русском»,
— «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков»,
— «Джалиловцы (от 14 до 17 лет)».
Участникам конкурса необходимо до 16 ноября отправить заявку и ссылку на видеопрочтение стихотворения (не более 5 минут), выложенное на YouТube, на почту dzhalil84@bk.ru.
Видео победителей будут направлены на зональный этап Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».