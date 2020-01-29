В Нижнекамске стартовала подготовка к федеральному Сабантую, который примет Москва

Нижнекамск в этом году вновь станет одним из организаторов федерального Сабантуя. В год 100-летия ТАССР праздник плуга пройдет в столице России 3 и 4 июля. Подготовка к Всероссийскому Сабантую-2020 уже началась. Об этом в своем Instagram’е рассказала начальник Управления культуры исполкома Нижнекамского района Гузель Мубаракшина.