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В Нижнекамске заработала студия татарского рукоделия

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 28.01.2020 0 4

В Нижнекамске заработала татарская студия рукоделия, где профессионалы обучают начинающих мастериц национальной вышивке. Занятия проходят в Доме дружбы народов.

Педагог татарской студии рукоделия Фануса Сабирова начала увлекаться рукоделием с детства, а сейчас это дело всей её жизни. Пошагово освоить технику вышивания решили 20 человек, и у всех горят глаза. Женщины признаются — это сложно, но интересно.

Занятия проходят 1 раз в неделю абсолютно бесплатно. Это стало возможным благодаря Нижнекамскому отделению Всемирного конгресса татар.

Альбина Валеева

ntr-24.ru

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