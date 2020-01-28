В Нижнекамске заработала студия татарского рукоделия

В Нижнекамске заработала татарская студия рукоделия, где профессионалы обучают начинающих мастериц национальной вышивке. Занятия проходят в Доме дружбы народов.

Педагог татарской студии рукоделия Фануса Сабирова начала увлекаться рукоделием с детства, а сейчас это дело всей её жизни. Пошагово освоить технику вышивания решили 20 человек, и у всех горят глаза. Женщины признаются — это сложно, но интересно.

Занятия проходят 1 раз в неделю абсолютно бесплатно. Это стало возможным благодаря Нижнекамскому отделению Всемирного конгресса татар.

Альбина Валеева

ntr-24.ru