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В Нижнекамском центре социальной помощи семье и детям «Веста» прошел урок, посвященный 100-летию образования ТАССР

В Нижнекамском центре социальной помощи семье и детям «Веста» прошел урок, посвященный 100-летию образования ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 29.06.2020 0 5

Педагог Нижнекамского центра социальной помощи семье и детям «Веста» Альфия Хуснутдинова провела мероприятие «Родной край» для участников клуба «Эни + бэби». Он был посвящен 100-летию образования ТАССР. Целью онлайн-урока послужило развитие интереса к истории и культуре родного края.

Мероприятие началось с чтения педагогом стихов о Родине. Затем Альфия Хуснутдинова рассказала детям и их мамам об истории города и предложила вместе отправиться на онлайн-экскурсию по Нижнекамску. Виртуально дети посетили городские проспекты, улицы, осмотрели достопримечательности города, побывали в любимых парках и скверах горожан.

tat.e-nkama.ru

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