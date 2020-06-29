В Нижнекамском центре социальной помощи семье и детям «Веста» прошел урок, посвященный 100-летию образования ТАССР

Педагог Нижнекамского центра социальной помощи семье и детям «Веста» Альфия Хуснутдинова провела мероприятие «Родной край» для участников клуба «Эни + бэби». Он был посвящен 100-летию образования ТАССР. Целью онлайн-урока послужило развитие интереса к истории и культуре родного края.

Мероприятие началось с чтения педагогом стихов о Родине. Затем Альфия Хуснутдинова рассказала детям и их мамам об истории города и предложила вместе отправиться на онлайн-экскурсию по Нижнекамску. Виртуально дети посетили городские проспекты, улицы, осмотрели достопримечательности города, побывали в любимых парках и скверах горожан.

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