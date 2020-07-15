В Нижнем Новгороде обсудили варианты проведения Дня города в 2020 году

10 июля состоялось заседание рабочей группы по межнациональным отношениям в рамках деятельности Межконфессионльного консультативного совета при Администрации города Нижнего Новгорода. Председателем выступил директор департамента социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода Руслан Риммович Бадретдинов.
В заседании приняли участие представители национальных объединений города и области, в том числи и член Совета РНКАТНО — Латыпов Данил Ранилович.
В рамках заседания было поднято несколько важных тем:
3) О популяризации национально-культурных традиций разных народов народов на территории Нижнего Новгорода»
По последнему вопросу пришли к решению о создании фильма с участием представителей разных национальностей. Региональная национально-культурная Автономия татар Нижегородской области планирует снять видео-поздравление на татарском и русском языках.