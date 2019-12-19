В Нижневартовске состоялся День Татарской культуры

13 декабря в МБУ «Центр национальных культур» Нижневартовска состоялся День Татарской культуры. Поздравления принимала Нижневартовская городская общественная организация татарской культуры «Ватан (Отечество)».

В 1989 году в Нижневартовске была создана общественная татаро-башкирская организация под названием «Тан» («Утренняя заря»). Название «Ватан» организация получила при регистрации в 1993 году. С первых дней существования «Ватан» начал оправдывать своё название и крепкими узами соединил татар города со своей далёкой малой родиной.

«Ватанцы» — неугомонные люди, постоянные участники масштабных городских мероприятий, конкурсов, фестивалей, таких как «Многонациональный Нижневартовск», «Праздник Дружбы народов», «Сабантуй». Деятельность организации направлена на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и развитие самобытной культуры, традиций, родного языка, возрождение фольклора, обрядности, создание коллективов народного творчества, формирование этнокультурного мировоззрения у детей и молодежи. Приоритетным направлением в деятельности организации является работа с подрастающим поколением, ветеранами труда, забота о пожилых людях.

«Ватан» дважды удостоен Премии Губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» в 2014 и 2016 году. В 2015 году организован творческий коллектив самодеятельного искусства «Ватан», создан инструментальный ансамбль. Певцы и танцоры «Ватана» участвуют в большом количестве мероприятий, пропагандируя народную татарскую культуру.

День татарской культуры открыл председатель местной Нижневартовской городской общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)» — Альберт Азатович Халиуллин. Благодарственными письмами от председателя Думы Нижневартовска М.В. Клеца и администрации города, за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие национально-культурного наследия, укрепление дружбы между народами и сохранение стабильности межнациональных отношений были награждены З.Ю. Валеева – заместитель председателя Нижневартовской городской общественной организации татарской культуры «Ватан» и народный татаро-башкирский ансамбль «Шатлык» (руководитель Юмагулова Райля Рафиковна). В яркой концертной программе приняли участие хореографические коллективы «Каприз», «Браво», Алина Абзалова, Фануза Газиева, Сабрина Валеева, Альберт Хисматуллин, Алия Абзалова, Фидалия Ибракова,

Ляйсан Фахрисламова, Рустам Габдракипов, Гульсум Хисматуллина, Разима Гарипова, Айгуль Зайдуллина. Украшением Дня татарской культуры стало выступление башкирского фольклорного ансамбля «Башкиры Югры», народного татаро-башкирского ансамбля «Шатлык» и ансамбля «Ватан».