В новом сезоне театр кукол «Экият» представит шесть новых постановок

Татарский государственный театр кукол «Экият» открыл для маленьких зрителей и их родителей новый 87-й театральный сезон премьерой спектакля «Маугли». Всего же в этом сезоне в театре будут представлены шесть новых постановок. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Зрителям представят спектакли «Старик из деревни Альдермеш» Туфана Миннуллина в постановке художественного руководителя театра Ильгиза Зайниева (премьера спектакля назначена на 2 и 3 октября), спектакль «Волк и семеро козлят», «Приключения пингвиненка Пинка», «Тыпырдык» («Топотун») и балет «Шурале».

Режиссером-постановщиком спектакля «Маугли» выступил Рафаэль Тагиров, художник-постановщик — Софья Шахновская из Мурманска, композитором — заслуженный деятель искусств РТ Азат Хусаинов, хореографом — заслуженный деятель искусств РТ Салима Аминова, постановщиком сценических боев — Марсель Зинатуллин (Москва).

Спектакль несет в себе вечную идею борьбы добра против зла и коварства. И, конечно, как и должно быть в жизни, побеждает добро и торжествует справедливость.

«Судя по реакции зала, первое одобрение зрителей спектакль уже получил и станет достойным украшением репертуара театра», — отметили в пресс-службе театра.

Интересной особенностью спектакля «Маугли», созданного на сцене, является то, что стилистика представления построена на пластике движений, которой в совершенстве владеют артисты театра.

Спектакль представляет интерес для взрослых и детей: ребятам он интересен идеей борьбы добра против зла и торжеством справедливости, а мамам и папам — необычной пластической работой артистов. Спектакль реализован в рамках Федерального проекта «Единая Россия» — «Культура малой родины».

tatar-inform.ru