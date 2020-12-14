В Новосибирске прошел I Форум татарских женщин Новосибирской области

С 04 по 06 декабря 2020 года в г. Новосибирск прошел I Форум татарских женщин Новосибирской области.

Организаторами Форума выступили: Министерство культуры Республики Татарстан, ОО «Региональная Татарская Национально – Культурная Автономия Новосибирской области», ОО «Федеральная национально – культурная автономия татар» при поддержке Исполкома Всемирного конгресса татар, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», ГБУК РТ «Татаркино»

В Форуме приняли участие делегации женщин из 8 районов Новосибирской области. Целью данного мероприятия было консолидировать татарских женщин, проживающих на территории Новосибирской области; заинтересовать их данным проектом, движением к изучению, сохранению татарской культуры, истории, традиций, обычаев, татарского языка и литературы в семьях и образовательных учреждениях. Каждый район и село с компактным проживанием татар получили методический материал для работы, а также флэш-накопители с подобранными сценарными разработками, демонстрационным и аудио материалами и т.д. На пленарном заседании Форума делегаты активно дискутировали, делились опытом работы, своими планами и проблемами, подсказывали друг другу пути решения, вели конструктивные беседы. Делегаты Форума отметили важными для себя встречи с приглашенным психологом, конференцсвязь с общественным деятелем, мастер-классы по прикладному творчеству и работе в видео — редакторе. Поставленные перед Форумом цели и задачи были достигнуты в полном объеме.

Делегатами Форума единогласно было принято решение проводить Форум татарских женщин Новосибирской области один раз в два года. Для контроля исполнения всех намеченных на пленарном заседании планов, был избран координационный совет, в состав которого вошли представители каждого из присутствовавших районов области и города Новосибирска.

Экскурсия в памятное место Новосибирской области в древнее поселение чатских татар д. Юрт – Ора, Колыванского района позволило делегатам Форума, на примере создания представленного музейного комплекса, получить наглядную картину реализации масштабных проектов посредством привлечения активных жителей, средств грантов, субсидий и спонсоров.

На вечере знакомств «Танышу кичәсе» женщины не только познакомились, но и рассказали о своей деятельности, что послужило поводом обратиться друг к другу с конкретными вопросами и попросить совета для решения проблем на местах.

После кинопоказа двух короткометражных фильмов от Татаркино разгорелись бурные дискуссии, причиной которых стали темы о женских судьбах, затронутые авторами. Конференцсвязь с директором Татаркино Миляушой Лябибовной Айтугановой позволила услышать о создании фильмов и задать вопросы, на часть из которых женщины получили ответы.

Значимым стало участие в торжественной части Форума представителей из Правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска, а также из межнациональных организаций. Были показаны видео поздравления от Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» и Ульяновской области. Делегаты осознали, насколько важно и нужно проводить такие Форумы.

В ходе пленарного заседания на дискуссиях были затронуты темы работы с детьми, молодежью и старшим поколением, был продемонстрирован опыт реализации грантов при работе с детьми и молодежью. Во время беседы с психологом, детально, на примерах разобрали стили родительствования с этнокультурным уклоном. Встреча с доцентом (ВАК), доктором медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Новосибирского государственного медицинского университета, практикующим психологом, детским психиатором Султановой Аклимой Накиповной оказалась настолько актуальной, что было договорено о продолжении таких лекций и после Форума. Так же актуальным в новом времени стал детальный доклад по теме: интернет технологии и социальные сети, как способ взаимодействия, обмена опытом

и продвижения новых проектов в сфере татарской культуры. В течение всего пленарного заседания на Форум были подключены через конференцсвязь те участники, которые не смогли присутствовать лично и приняли участие в онлайн формате.

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству не только позволил своими руками изготовить женский головной убор — калфак, но и способствовал дружескому общению и единению женщин. На мастер-классе по созданию видеороликов делегаты узнали на что обратить внимание при съемке и монтаже видео для участия в различных конкурсах, что на сегодняшний день стало одним из самых нужных навыков.

Концертная программа состояла из творческих номеров участников Форума. Каждый исполнитель подготовил к выступлению татарский национальный костюм. Программа была представлена на высокопрофессиональном уровне.

Экскурсия к памятному месту «Чертово городище» и в Дом татарской культуры познакомила участниц Форума с теми задачами, которые решают татарские организации Новосибирской области на данном этапе. В исторической мечети «Ихлас» завершающей точкой Форума стала беседа с Хазратом Сулеймановым Рафаэлем Сафиуллаевичем о том, что именно на женщине лежит ответственность за духовное воспитание детей и прививание им родного языка, культуры, традиций и обычаев народа.

Единогласно делегатами Форума была принята резолюция I Форума татарских женщин.

ГБУК НСО Новосибирский областной татарский культурный центр