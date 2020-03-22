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В Новосибирске прошёл областной конкурс «Татар кызы-2020»

В Новосибирске прошёл областной конкурс «Татар кызы-2020»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, Международный конкурс «Татар кызы», 22.03.2020 0 8

14 марта в г.Новосибирск прошёл областной конкурс «Татар кызы-2020».

В конкурсе приняли участие 5 девушек:

  • Василя Шарафутдинова (Убинский район, пос. Новая Качёмка), с минимальным отрывом в полбалла завоевала титул I Вице-мисс «Татар кызы — 2020»;
  • Диляра Мугутдинова (Куйбышевский район, Аул Бергуль), стала II Вице-мисс «Татар кызы — 2020»;
  • Ляйсан Юнусовой (Чановский район, д. Белехта) присудили титул «Көләч кыз»;
  • Анаргуль Шакирова (Барабинский район, д. Новокурупкаевкп), увезла домой звание «Уңган кыз».

Конкурсные этапы отнюдь не были простыми. Девушкам пришлось доказывать, что они хорошо знают историю родных мест, владеют татарским языком, умеют красиво двигаться, вести беседу, хранят семейные традиции и секреты приготовления национальных блюд.

В фойе ДК им. Октябрьской революции областному конкурсу «Татар кызы — 2020» предшествовали творческие мастер-классы и дегустация татарской выпечки. И боже мой, какой волшебный там царил аромат!

Честь Новосибирска отстаивала Карина Абдрахманова, 19 лет, которая не просто стала «Татар кызы — 2020», но под оглушительную поддержку болельщиков получила «Приз зрительских симпатий». И именно Карине, победительнице областного конкурса, предстоит бороться за титул «Татар кызы — 2020» на международном уровне в Казани. Право выбрать свою кандидатуру принадлежало Гузалии Гиниятуллиной, исполнительному директору дирекции Международного конкурса «Татар кызы», заместителю председателя Всемирного форума татарской молодежи. Обращаясь со сцены к зрителям и жюри, Гузалия добавила, что, увидев выступление Карины, не сомневалась в выборе ни минуты.

С творческим подарком из Республики Татарстан перед зрителями выступили солисты Казанской городской филармонии Светлана Минеева (Ясмин) и Ильгиз Закиев.

Автор: Виктория Купцова

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