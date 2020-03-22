В Новосибирске прошёл областной конкурс «Татар кызы-2020»

14 марта в г.Новосибирск прошёл областной конкурс «Татар кызы-2020».

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В конкурсе приняли участие 5 девушек:

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Василя Шарафутдинова (Убинский район, пос. Новая Качёмка), с минимальным отрывом в полбалла завоевала титул I Вице-мисс «Татар кызы — 2020»;

Диляра Мугутдинова (Куйбышевский район, Аул Бергуль), стала II Вице-мисс «Татар кызы — 2020»;

Ляйсан Юнусовой (Чановский район, д. Белехта) присудили титул «Көләч кыз»;

Анаргуль Шакирова (Барабинский район, д. Новокурупкаевкп), увезла домой звание «Уңган кыз».

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Конкурсные этапы отнюдь не были простыми. Девушкам пришлось доказывать, что они хорошо знают историю родных мест, владеют татарским языком, умеют красиво двигаться, вести беседу, хранят семейные традиции и секреты приготовления национальных блюд.

В фойе ДК им. Октябрьской революции областному конкурсу «Татар кызы — 2020» предшествовали творческие мастер-классы и дегустация татарской выпечки. И боже мой, какой волшебный там царил аромат!

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Честь Новосибирска отстаивала Карина Абдрахманова, 19 лет, которая не просто стала «Татар кызы — 2020», но под оглушительную поддержку болельщиков получила «Приз зрительских симпатий». И именно Карине, победительнице областного конкурса, предстоит бороться за титул «Татар кызы — 2020» на международном уровне в Казани. Право выбрать свою кандидатуру принадлежало Гузалии Гиниятуллиной, исполнительному директору дирекции Международного конкурса «Татар кызы», заместителю председателя Всемирного форума татарской молодежи. Обращаясь со сцены к зрителям и жюри, Гузалия добавила, что, увидев выступление Карины, не сомневалась в выборе ни минуты.

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С творческим подарком из Республики Татарстан перед зрителями выступили солисты Казанской городской филармонии Светлана Минеева (Ясмин) и Ильгиз Закиев.

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Автор: Виктория Купцова