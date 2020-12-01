В Новосибирске состоится I Форум татарских женщин области

С 4 по 6 декабря 2020 года в г. Новосибирск пройдет I Форум татарских женщин Новосибирской области.

Гостей мероприятия ждёт экскурсия в памятное место Новосибирской области — древнее поселение чатских татар д. Юрт-Ора Колыванского района, пленарное заседание, в рамках которого запланирована дискуссия на тему: «Роль женщины в воспитании подрастающего поколения в духе татарских традиций и обычаев в семье» и многое др.

Организаторы Форума: Министерство культуры Республики Татарстан, ОО «Региональная Татарская Национально – Культурная Автономия Новосибирской области», ОО «Федеральная национально – культурная автономия татар» при поддержке Исполкома Всемирного конгресса татар, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», ГБУК РТ «Татаркино».

Мероприятие проводится с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм и с ограниченным количеством участников.

Программа «I Форума татарских женщин Новосибирской области»

tatarseber.ru