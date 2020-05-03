В Новосибирской области проводят конкурс рисунков, посвященный празднику «Навруз –Байрам»

В конкурсе участвуют жители г.Новосибирска и Новосибирской области, от 3 до 16 лет. Возрастные категории: 3-4 года, 5-7 лет; 8-12 лет; 13-16 лет.
Конкурс проводится – с 22 марта по 22 мая 2020 года. Подведение итогов с 22 по 29 мая 2020 года.
- Участие в конкурсе бесплатное.
- Конкурс проходит дистанционно.
- Для участия в конкурсе необходимо до 18.00 22 мая 2020 года отправить Заявку и творческую работу (скан или фото) на электронный адрес Оргкомитета: notkc@mail.ru (форма заявки в Приложении).
- Критерии оценки произведения:
— Содержание, самостоятельность и выразительность работы;
— Соответствие теме Конкурса;
— Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
— Исполнительское мастерство;
— Творческий подход;
— Возрастное соответствие.
- Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4).
- Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель.
- Работы принимаются в электронном виде. Рисунок нужно отсканировать или сделать фото и прислать вместе с Заявкой на электронную почту notkc@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков Навруз» до 18.00 22 мая 2020 года
- Каждая работа должна быть подписана. В подписи необходимо указать название творческой работы, имя, фамилия, возраст, населенный пункт, район.