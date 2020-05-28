В Нурлатском мухтасибате стартовала благотворительная акция «Бәхетле бала» в помощь семьям с новорожденными детьми. Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия ТАССР.

Так, сегодня, в 4-ый день месяца Шавваль (27 мая), на торжественной церемонии выписки из роддома подарочные наборы вручили счастливым родителям двух мальчиков: Амира и Саида Джагфара. В набор вошли комплекты одежды для новорожденного ребенка и детская одежда на возраст до 2-3 лет. В ближайшее время планируется передать 50 подарочных наборов семьям с новорожденными детьми.

Акция продлится до 1 августа 2020 года.

Уважаемые братья и сёстры! Если у вас есть желание принять участие в этом благом деле, вы можете пожертвовать денежные средства следующими способами:

1. Перевести средства на карту Сбербанка 4276 6200 3363 8804 (владелец карты – имам-мухтасиб Нурлатского района Абулханов Наиль Бариевич).

2. Перевести средства на карту «Ак барс» банка 4000 7934 7620 1266 (владелец карты – имам-мухтасиб Нурлатского района Абулханов Наиль Бариевич).

Наш любимый Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Не припрятывай, ибо тогда и Аллах скроет (то, что Он может тебе даровать), а щедро трать (на пути Аллаха) по мере своих возможностей».

Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния!

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