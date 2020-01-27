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В Нурлатском районе подведены итоги конкурса «Ак калфак», организованного среди старшеклассниц

В Нурлатском районе подведены итоги конкурса «Ак калфак», организованного среди старшеклассниц

в Новости, Слайдер, Общество, Всемирный форум татарских женщин, Главные новости, 27.01.2020 0 4

Подведены итоги муниципального этапа конкурса «Ак калфак», проведенного Нурлатскими отделениями Всемирного конгресса татар и общественной организации татарских женщин «Ак калфак» совместно с управлением образования среди школьниц 9-11 классов района. На конкурс поступила 21 работа, жюри положительно оценило 9 из них.

Ученица 11 класса Чулпановской школы Алсу Сафиуллина (учительница Ф.Х.Самигуллина) и ученица 9 класса Кульбаево-Марасинской школы Руфина Галиуллина (учительница Р.Г.Галиуллина) были признаны абсолютными победительницами. Места распределились следующим образом.

1 место:

Азалия Зарипова (Г.И.Галямова), школа №9, 11 класс,

Гульфина Гималетдинова (Р.В.Сайфуллина), школа №2, 11 класс.

2 место:

Олеся Алифанова (Г.Р.Гайнуллина), Якушкинская школа, 11 класс,

Диляра Аглиуллина (Ф.М.Набиуллина), школа №1, 11 класс,

Муслима Нуруллина (И.С.Нагуманова), школа №1, 11 класс.

3 место:

Диляра Бурганова (Р.Р.Тямаева), школа №2, 10 класс,

Рузиля Калимуллина (З.С.Сафина), школа №2, 9 класс.

Работы Алсу Сафиуллиной и Руфины Галиуллиной отправят в Казань – на очередной этап II Всероссийского конкурса.

nurlat-tat.ru

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