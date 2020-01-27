В Нурлатском районе подведены итоги конкурса «Ак калфак», организованного среди старшеклассниц

Подведены итоги муниципального этапа конкурса «Ак калфак», проведенного Нурлатскими отделениями Всемирного конгресса татар и общественной организации татарских женщин «Ак калфак» совместно с управлением образования среди школьниц 9-11 классов района. На конкурс поступила 21 работа, жюри положительно оценило 9 из них.

Ученица 11 класса Чулпановской школы Алсу Сафиуллина (учительница Ф.Х.Самигуллина) и ученица 9 класса Кульбаево-Марасинской школы Руфина Галиуллина (учительница Р.Г.Галиуллина) были признаны абсолютными победительницами. Места распределились следующим образом. 1 место: Азалия Зарипова (Г.И.Галямова), школа №9, 11 класс, Гульфина Гималетдинова (Р.В.Сайфуллина), школа №2, 11 класс. 2 место: Олеся Алифанова (Г.Р.Гайнуллина), Якушкинская школа, 11 класс, Диляра Аглиуллина (Ф.М.Набиуллина), школа №1, 11 класс, Муслима Нуруллина (И.С.Нагуманова), школа №1, 11 класс. 3 место: Диляра Бурганова (Р.Р.Тямаева), школа №2, 10 класс, Рузиля Калимуллина (З.С.Сафина), школа №2, 9 класс. Работы Алсу Сафиуллиной и Руфины Галиуллиной отправят в Казань – на очередной этап II Всероссийского конкурса. nurlat-tat.ru