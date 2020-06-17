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В общественном транспорте Казани начали рассказывать о героях Великой Отечественной войны

В общественном транспорте Казани начали рассказывать о героях Великой Отечественной войны

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 17.06.2020 0 6

Сегодня в общественном транспорте казанцам и гостям столицы Татарстана начали рассказывать о героях Великой Отечественной войны. Короткая аудиоинформация транслируется на татарском и русском языках на 33 остановках, названных в честь тех, кто сражался на фронте и ковал победу в тылу.

Социально-образовательный проект «Маршрутами героев», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организован по инициативе студентов и молодых сотрудников Казанского федерального университета. Как сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Комитета по транспорту Ирина Чупрова, проект поддержали перевозчики всех форм собственности – как муниципальные, так и частные. Истории о героях можно услышать на 58 автобусных, 10 троллейбусных и 4 трамвайных маршрутах – всего в 350 единицах транспорта.

kzn.ru

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