В общественном транспорте Казани начали рассказывать о героях Великой Отечественной войны

Сегодня в общественном транспорте казанцам и гостям столицы Татарстана начали рассказывать о героях Великой Отечественной войны. Короткая аудиоинформация транслируется на татарском и русском языках на 33 остановках, названных в честь тех, кто сражался на фронте и ковал победу в тылу.

Социально-образовательный проект «Маршрутами героев», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организован по инициативе студентов и молодых сотрудников Казанского федерального университета. Как сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Комитета по транспорту Ирина Чупрова, проект поддержали перевозчики всех форм собственности – как муниципальные, так и частные. Истории о героях можно услышать на 58 автобусных, 10 троллейбусных и 4 трамвайных маршрутах – всего в 350 единицах транспорта.

kzn.ru