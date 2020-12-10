В Общественной палате прошел круглый стол «Благотворительность и волонтерство – традиции и новые реалии»

7 декабря на площадке Общественной палаты Республики Татарстан прошел круглый стол «Благотворительность и волонтерство – традиции и новые реалии». В мероприятии приняли участие представители благотворительных организаций, добровольческих объединений, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, духовенства и академического сообщества. На круглом столе НИБФ «Ярдэм» представили председатель Совета фонда Илдар Баязитов и директор учебно-реабилитационного центра инвалидов «Ярдэм», депутат Казанской Думы Малика Гельмутдинова.

Собравшиеся говорили об исторической преемственности культуры благотворительности среди народов, населяющих республику. Богатые жители Казанской губернии помогали бедным, строили больницы, приюты, школы. Об этом рассказал директор института истории имени Марджани Радик Салихов.События 2020 года показывают, что традиции благотворительности и добровольчества не только сохраняются в нашей республике, но и развиваются. За этот год заметно выросло число добровольцев, работа волонтерского движения стала более слаженной, расширился спектр деятельности волонтеров. Волонтерское движение имеет теперь особое значение в формировании человеческого потенциала республики.

Председатель Совета Благотворительного фонда «Ярдэм» Баязитов Илдар Рафкатович говорил о необходимости обобщения накопленного опыта в целях разработки дорожных карт взаимодействия государственных структур и ведомств с представителями гражданского сектора.

«Отрадно подчеркнуть, что слаженные механизмы взаимодействия, которые вылились в реальные общенародные движения «МыВместе» на федеральном уровне и «Ярдэм янэшэ» («Помощь рядом») на республиканском – вобрали в себя значительное количество неравнодушных граждан, чья деятельность принесла ощутимую пользу людям, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации. На сегодняшний день, считаю важным шагом систематизацию накопленного опыта в целях разработки дорожных карт взаимодействия государственных структур и ведомств с представителями гражданского сектора» -, отметил Илдар Баязитов.