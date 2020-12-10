В Общественной палате прошел круглый стол «Благотворительность и волонтерство – традиции и новые реалии»

Собравшиеся говорили об исторической преемственности культуры благотворительности среди народов, населяющих республику. Богатые жители Казанской губернии помогали бедным, строили больницы, приюты, школы. Об этом рассказал директор института истории имени Марджани Радик Салихов.События 2020 года показывают, что традиции благотворительности и добровольчества не только сохраняются в нашей республике, но и развиваются. За этот год заметно выросло число добровольцев, работа волонтерского движения стала более слаженной, расширился спектр деятельности волонтеров. Волонтерское движение имеет теперь особое значение в формировании человеческого потенциала республики.
Председатель Совета Благотворительного фонда «Ярдэм» Баязитов Илдар Рафкатович говорил о необходимости обобщения накопленного опыта в целях разработки дорожных карт взаимодействия государственных структур и ведомств с представителями гражданского сектора.
«Отрадно подчеркнуть, что слаженные механизмы взаимодействия, которые вылились в реальные общенародные движения «МыВместе» на федеральном уровне и «Ярдэм янэшэ» («Помощь рядом») на республиканском – вобрали в себя значительное количество неравнодушных граждан, чья деятельность принесла ощутимую пользу людям, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации. На сегодняшний день, считаю важным шагом систематизацию накопленного опыта в целях разработки дорожных карт взаимодействия государственных структур и ведомств с представителями гражданского сектора» -, отметил Илдар Баязитов.
Малика Гельмутдинова рассказала о проекте «Дорога жизни», главной целью которой является адресная поддержка инвалидов различных категорий и других социально незащищенных лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с последствиями ограничений по сдерживанию новой коронавирусной инфекции.
В заключение Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Рахимьяновна Валеева отметила необходимость продолжения сотрудничества благотворительных и волонтерских организаций республики, и преобразования движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» в постоянно действующий совместный проект.