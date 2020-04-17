В Омской области дети изучают национальные обычаи

Основной целью Центра татарской культуры «Нур» является сохранение самобытности и развитие национальной культуры, традиций, обычаев татарского народа в нашем регионе.

Специалистами центра татарской культуры ОНК «Дома дружбы» г.Тары ежегодно проводятся народные календарные праздники. Сегодня мы бы хотели познакомить вас с одним из них — «Карга боткасы».

Праздник «Карга боткасы» (в переводе с татарского языка на русский означает «Грачиная каша» или «Воронья каша») является одним из самых популярных весенних праздников у татар.

В старые времена люди считали, что весну на кончиках своих крыльев приносят грачи, поэтому, как только начинал таять снег и появлялись первые ручьи, в честь прилета птиц устраивался детский праздник Карга Боткасы. Этот древний обряд проводился перед посевной: его смысл был – задобрить, накормить птиц, чтобы был хороший и богатый урожай.

Начинался он с того, что в этот день нарядно одетые дети собирали с каждого дома обязательный гостинец — крупу, молоко, масло, сахар, яйца и зазывали стихами и песнями всех на праздник. Народ собирался на самом возвышенном месте села, сельчане несли с собой угощения: сметану, творог, балеш, баурсак, блины, губадию, мед, чак-чак, зажигался костер, и в большом казане женщины готовили кашу.

На празднике устраивались состязания и игры. Все старались показать свое мастерство, талант, ловкость и силу, водили хороводы, пели песни и веселые частушки. Была еще одна традиция этого праздника, мальчики и юноши взбирались на деревья и имитировали крики птиц, как бы зазывая их в гости. После игрищ и веселья все приглашались к столу, и начиналась раздача каши. Первая порция обязательно отдавалась земле с пожеланием всем мира, спокойствия и богатого урожая. Вторая – воде (ручью), чтобы вода сохранила живность на земле. Третья – небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертая – грачам с благодарностью за то, что они принесли весну. После этого каша раздавалась всем присутствующим, и когда люди расходились, стаи птиц летели на кашу, оставленную им — «Вкусной каши принесли, угощайтесь вы, грачи! Пожелайте вы дождя, чтоб полны были поля»!

Вот такой интересный, веселый праздник мы проводим с детьми, чтобы сохранить его в нашей современной жизни и чтобы подрастающее поколение знало традиции и обычаи своего народа.

Г.М.САТЫШЕВА,

г. Тара Омской области