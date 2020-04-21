В Омской области продлен прием работ на Фотоконкурс «Страницы памяти»

На территории Большереческого муниципального района проходит Фотоконкурс «Страницы памяти», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы принимаются с 20 марта по 5 мая 2020 года на электронный адрес: fotopobedy75@mail.ru
Это могут быть отсканированные фотографии военных лет с информацией о подвиге ваших близких, стоявших на защите Отечества в 1941 — 1945 годах, фотоколлажи, плакаты, фото атрибутов (форма, медали и т.д.), газетные вырезки и многое другое.
Критерии оценки работ:
- содержание, отражающее тему фотоконкурса;
- оригинальность;
- качество исполнения;
- колорит, наглядность.
Тематика фоторабот и номинации:
- «Этот День Победы!»;
- «Никто не забыт»;
- «Портрет ветерана»;
- «Поколение победителей»;
- «Памятники войны»;
- «Война и современность»;
- «Ваша победа – наша жизнь».