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В Омской области продлен прием работ на Фотоконкурс «Страницы памяти»

В Омской области продлен прием работ на Фотоконкурс «Страницы памяти»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 21.04.2020 0 5

На территории Большереческого муниципального района проходит Фотоконкурс «Страницы памяти», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы принимаются с 20 марта по 5 мая 2020 года на электронный адрес: fotopobedy75@mail.ru

Это могут быть отсканированные фотографии военных лет с информацией о подвиге ваших близких, стоявших на защите Отечества в 1941 — 1945 годах, фотоколлажи, плакаты, фото атрибутов (форма, медали и т.д.), газетные вырезки и многое другое.

Критерии оценки работ:

  • содержание, отражающее тему фотоконкурса;
  • оригинальность;
  • качество исполнения;
  • колорит, наглядность.

Тематика фоторабот и номинации:

  • «Этот День Победы!»;
  • «Никто не забыт»;
  • «Портрет ветерана»;
  • «Поколение победителей»;
  • «Памятники войны»;
  • «Война и современность»;
  • «Ваша победа – наша жизнь».

Положение

Заявка

tatarstan-omsk.ru

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