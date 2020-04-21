В Омской области продлен прием работ на Фотоконкурс «Страницы памяти»

На территории Большереческого муниципального района проходит Фотоконкурс «Страницы памяти», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы принимаются с 20 марта по 5 мая 2020 года на электронный адрес: fotopobedy75@mail.ru

Это могут быть отсканированные фотографии военных лет с информацией о подвиге ваших близких, стоявших на защите Отечества в 1941 — 1945 годах, фотоколлажи, плакаты, фото атрибутов (форма, медали и т.д.), газетные вырезки и многое другое.

Критерии оценки работ:

содержание, отражающее тему фотоконкурса;

оригинальность;

качество исполнения;

колорит, наглядность.

Тематика фоторабот и номинации:

«Этот День Победы!»;

«Никто не забыт»;

«Портрет ветерана»;

«Поколение победителей»;

«Памятники войны»;

«Война и современность»;

«Ваша победа – наша жизнь».

Положение

Заявка

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