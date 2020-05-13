В Омской области прошел II фестиваль национальных культур «Сибирские мотивы»

Перед весенними каникулами во второй раз гостеприимная Междуреченская школа распахнула свои двери для участников Фестиваля национальных культур «Сибирские мотивы». В этом году праздник национальных культур был приурочен к 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Многожанровый фестиваль включил в себя пять номинаций:

«Художественное слово» (стихотворение, проза, литературная композиция);

— «Вокал»;

— «Танец»;

— «Национальные традиции и обряды» (демонстрация национальных обрядов, традиции своего народа);

— «Национальные игры» (проведение национальных и народных игр).

Ребята из шести школ Тарского района, Центра детского творчества г.Тары, Самсоновского Дома культуры исполняли песни и стихи о Родине и родном крае на родном языке, представляли творческие номера, отражающие характерные особенности национальности или приуроченные к 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.,

Творческие номера школьников оценивало жюри, в состав которого вошли: методист информационно-методического центра в сфере образования Анна Бушуева, методист центра татарской культуры «Нур» Тарского Дома дружбы Гульшат Сатышева, специалист по работе с молодежью Междуреченского поселения Евгения Николаева.

Из пяти участников в номинации «Художественное слово» признание жюри и первое место получила ученица Междуреченской школы Карина Латыпова, исполнившая стихотворение «Красная ромашка». В номинации «Танец» победителем стал детский коллектив «Йолдыз» Междуреченской школы, в номинации «Традиции и обряды» первое место поделили фольклорный коллектив «Сударушка» Орловской школы и Междуреченский коллектив «Веснушка». В номинации «Народные игры», где оценивались творческий подход и оригинальность игры, жюри также признало двух победителей — коллективы «Якташ» Центра детского творчества и «Потешки» Орловской школы.

Артисты посетили школьный музей, где познакомились с экспозицией «Быт и культура русско-татарского населения поселка Междуречье» и выставку «Национальные костюмы, традиции и обряды», организованную методистом центра татарской культуры «Нур» Тарского Дома дружбы Гульшат Сатышевой.

В.У.Мухамадеева, руководитель школьного музея БОУ «Междуреченская СОШ».