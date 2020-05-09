В парке Победы торжественно открыли памятник Советскому солдату

В церемонии приняли участие первые лица Татарстана: Президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и мэр Казани Ильсур Метшин

Они возложили цветы к Вечном огню.

Рустам Минниханов также по видеосвязи поздравил с Днем Победы героя Советского Союза Бориса Кузнецова, героя социалистического труда Ильдуса Мостюкова и генерал-майора Ахата Юлашева.

«Сегодня мы открываем памятник Советскому солдату. В основе собирательного образа воина запечатлен в памятнике сын татарского народа Гаяз Загитов, который 30 апреля 1945 года водрузил красное знамя над поверженным Рейхстагом. Это памятник всем жителям Татарстана, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной. Пусть безжалостное пламя войны никогда не опалит нашу землю. С Днем Великой Победы», — отметил Минниханов.

Президент пожелал ветеранам и труженикам тыла доброго здоровья, долгих и мирных лет жизни.

Также над городом в День Победы пролетело три вертолета Ми-8 с флагами Российской Федерации, Республики Татарстан и знаменем Победы.

Пятиметровый воин-победитель списан со старшего сержанта Гази Загитова, уроженца Башкортостана, водрузившего одним из первых советское знамя над Рейхстагом. Но имя его не указано, а вместо знамени Победы в его руках автомат. 10-метровый монумент возвышается в парке Победы на отдельном постаменте с надписью «Советскому солдату». Высота бронзовой скульптуры — 5,4 м, она установлена на 70-сантиметровом холме, который стоит на четырехметровом постаменте.

business-gazeta.ru