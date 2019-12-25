Они, заглядывая даже в самые глухие деревни, собрали тысячи документов. И все ради сохранения истории. В Пензе презентовали четыре тома «Истории татар Пензенского края». Они рассчитывали на два тома, а вышло все четыре. Три года кропотливого труда. Собирая информацию, авторы проехали по всему Пензенскому краю, работали и в соседних областях.

В региональном отделении «Татарской национально-культурной автономии» большое событие — презентация книги «История татар Пензенского края». «Мы посетили практически 47 населенных пунктов, где-то сейчас живут по 13, 12 человек, вот все эти населенные пункты мы объехали полностью, даже заехали в Мордовию, так как когда-то эта территория была Пензенской губернии», — пояснил автор книги «История татар Пензенского края» Рашид Алюшев.

Рашид Алюшев и Фатих Зюзин — активисты, краеведы, писатели, не жалея личного времени, в течении нескольких лет жили этим трудом. В четырех томах не только описаны исторические факты, но и представлены 16 тыс. документов из разных архивов. Все они теперь не смогут затеряться где-то в школьных музеях, а будут увековечены и дадут возможность последующим поколениям больше узнать об истории татар Пензенского региона. «Нам сильно помогают в населенных пунктах, мы приезжаем пораньше. Нас встречают работники музея, нам открывают музей, мы все это снимаем, даже на дом иногда дают с возвратом документы», — рассказал автор книги «История татар Пензенского края» Фатих Зюзин.

По словам краеведов, на территории Пензенской губернии татарами было основано около 300 населенных пунктов, на данный момент осталось всего 45 сел. Сохранять историю, по признанию авторов, не только почетно, но необходимо.

«У нас по Поволжью, вот такой труд о татарах, отдельного региона как Пензенская область, у нас создали в Пензе. Вот здесь это большое достижение. Это огромная заслуга авторов. Это болезнь за свой народ, за свою землю, ее нужно представить в лучшем свете», — добавил председатель региональной общественной организации «Краеведы Пензенской области» Владимир Первушкин. Культура, просвещение, татарский язык, религия. В книгах также можно найти информацию о каждом из татарских сел Пензенской области.

«Очень надеемся, что эта книга послужит не только для сохранения национально-культурных традиций татар, но и для историков и краеведов, будет большим пособием, подспорьем», — добавил председатель региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия» Жиганша Туктаров. Сегодня четыре тома «Истории татар Пензенского края» — это презентация сигнальных образцов. Книги будут еще дорабатывать, дописывать и уже ближе к осени первые два тома буду готовы к запуску в тираж.

russia58.tv