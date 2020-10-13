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В Пензе провели игру «Мафия татарча» с целью знакомства и сплочения молодёжи

В Пензе провели игру «Мафия татарча» с целью знакомства и сплочения молодёжи

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 13.10.2020 0 8

9 октября в Пензе продолжилась серия интеллектуальной психологической командной игры «Мафия татарча».

Целью проекта является знакомство и сплочение молодёжи, популяризация изучения родного языка, совершенствование речевых и ораторских навыков, развитие аналитического мышления, формирование внутреннего самоконтроля, развитие памяти и внимания.

В этот раз игра была одной из самых эмоциональных, сопровождалась общением, спорами, обсуждениями и, конечно же, смехом. Ребята получили поистине интеллектуальное удовольствие!

Безусловно, в этой игре необходима психологическая подготовка и выдержка. С каждым разом игроки все ярче вживаются в роли, с каждой встречей все сложнее разгадать загадку. Появляются новые персонажи, игра доставляет шквал эмоций и позитива!

Встреча сопровождалась приятным чаепитием с вкусными сладостями и дружескими разговорами.

Ребята продолжили вечер игрой «Алиас», «Я беру с собой в поход», никто не остался равнодушным!

Автор текста Кадеркаева Альфия

penza.tatar

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