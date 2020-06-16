В Пензенской области объявлен конкурс детских творческих работ «Сабантуй-2020»

В рамках #онлайнСабантуйПенза2020 Татарская национально-культурная автономия Пензенской области запускает конкурс детских творческих работ “Сабантуй 2020”, в котором могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений Пензенской области.

Конкурс проводится по трём номинациям:

— Лучший рисунок, плакат (наличие надписи «Сабантуй-2020» приветствуется);

— Лучшая поделка (наличие надписи «Сабантуй-2020» приветствуется);

— Лучший видеоролик по изготовлению национальной поделки к Конкурсу (продолжительность не более 2 минут).

Фотографии и видео работ принимаются до 15 июля 2020 года на электронную почту penzatatar@yandex.ru . Подведение итогов состоится 20 июля 2020 года.

Положение конкурса можете скачать по ссылке https://yadi.sk/i/UPVAg_q4R7AfDg.

Если у вас остались вопросы, задавайте их в личных сообщениях или по тел.: +7 927 289-71-17, 8 (8412) 39-71-17

penza.tatar