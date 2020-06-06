В Пензенской области подвели итоги конкурса электронных презентаций «Победа одна на всех»

Состоялось подведение итогов областного конкурса электронных презентаций «Победа одна на всех», посвященного 75-летию Победы в ВОВ. Организатором конкурса выступила РОО «ТНКА ПО» при содействии Министерства образования Пензенской области. Цель: воспитание чувства патриотизма, формирование активной гражданской позиции, повышение интереса к историческому прошлому России и своей Малой Родины. Конкурс проводился по следующим номинациям:
1-«Труженики тыла и дети войны нашего края»;
2-«Ратные подвиги и фронтовые будни моих дедов»;
3- «Семейная шкатулка военных реликвий»;
4-«Роль женщины в годы ВОВ».
Было прислано большое количество работ, определить победителей было достаточно сложно. Работы высокого качества, содержат как иллюстративные, так и документальные, архивные текстовые материалы, есть работы на родном языке.
Поздравляем победителей:
-номинация «Труженики тыла и дети войны нашего края:
1 место –
Алеев Айрат, 7 класс, с.Татарский Канадей, руководитель: Мамадалиева Гуллия Яфаровна
2 место –
Бигишева Мадина, 9 класс, с.В.Елюзань, руководитель: Ягудина Гюзель Фяттяховна
-номинация «Ратные подвиги и фронтовые будни моих дедов»:
Возрастная категория – 5-8 классы
Гран-при –
Гафарова Самира, 6 класс, с. Индерка
Коллективная работа учащихся 7 класса с.Татарский Канадей, руководитель: Абузярова Г.Ш.
1 место –
Члены кружка «Краеведы», обучающиеся 8 класса с.В.Елюзань, руководитель: Ягудина Гюзель Фяттяховна
Гурдина Рахима, 6 класс, с.Средняя Елюзань №2, руководитель: Бикмаева М.Ф.
Абузярова Лейсян, 7 класс, филиал МБОУ СОШ с. Большой Труев – НШ- детский сад с. Малый Труев, руководитель: Абузярова Ильмира Равильевна
2 место –
Мусина Дина, 5 класс, с. Индерка, руководитель: Гафарова Румия Джафяровна
Абузяров Айрат, 7 класс, с.Большой Труёв, руководитель: Мунасыпова Гузель Нуралиевна
Рахматулин Талгать, 7 класс с. Татарский Канадей, руководитель: Рахматулина Венера Фуатовна
3 место –
Ягудин Рахим, 5 класс, с.В.Елюзань, руководитель: Ягудина Гюзель Фяттяховна
Баишева Джамиля, 6 класс, с.Индерка, руководитель: Баишева Альбина Рафаэлевна
Салдаев Ислям, 6 класс, с.Средняя Елюзань №2, руководитель: Салдаева Н.Р.
Ширяев Рамиль, 8 класс, с.Кобылкино, руководитель: Ширяева Дания Фаритовна
Кадеркаев Ринат, 8 класс, г. Сурск, руководитель: Кадеркаева Наиля Кязымовна
Возрастная категория – 9-11 классы
1 место –
Кумиров Радик, 10 класс, с.В.Елюзань, руководитель: Тачукова Марьям Яткяровна
2 место –
Бикмаева Альфия, Бикмаева Зульфия, обучающиеся 10 класса №2 с Средняя Елюзань, руководители: Бибарсова Асия Музафяровна, Гурдина Асия Фатиховна
Сайфулина Алсу, 11 класс с. Татарский Канадей, руководитель: Сайфулина З.М.
3 место –
Ринат Максутов, 11 класс, с.Кикино, руководитель: Быстрова Альбина Калимулловна
номинация «Семейная шкатулка военных реликвий»:
1 место-
Давыдова Алина, 9 класс, с. Нижняя Елюзань имени Героя Советского Союза Т.К. Кержнева, руководитель: Давыдова Г.Р.
2 место –
Янгуразов Юнес, 2 класс, с. Средняя Елюзань №1, руководитель: Янгуразова Альфия Мияссяровна
номинация «Семейная шкатулка военных реликвий»:
1 место-
Давыдова Алина, 9 класс, с. Нижняя Елюзань имени Героя Советского Союза Т.К. Кержнева, руководитель: Давыдова Г.Р.
2 место –
Янгуразов Юнес, 2 класс, с. Средняя Елюзань №1, руководитель: Янгуразова Альфия Мияссяровна
номинация «Роль женщины в годы ВОВ»:
1 место –
Байбулатова Аида, 8 класс, с.Татарский Канадей, руководитель: Санжапова Галия Равильевна
2 место –
Асьмаева Айгуль, 8 класс, с. Татарский Канадей, руководитель: Сайфулина З.М.
3 место –
Ишмаева Амина, 8 класс, с.В.Елюзань, руководитель: Ягудина Гюзель Фяттяховна
Благодарим за активное участие, надеемся на ваше постоянное непосредственное участие в мероприятиях татарской автономии. Всем участникам конкурса будут отправлены электронные сертификаты участника, победителям – дипломы, руководителям — благодарственные письма. Обладателям гран-при на одном из мероприятий будут вручены призы.