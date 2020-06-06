В Пензенской области подвели итоги конкурса электронных презентаций «Победа одна на всех»

Состоялось подведение итогов областного конкурса электронных презентаций «Победа одна на всех», посвященного 75-летию Победы в ВОВ. Организатором конкурса выступила РОО «ТНКА ПО» при содействии Министерства образования Пензенской области. Цель: воспитание чувства патриотизма, формирование активной гражданской позиции, повышение интереса к историческому прошлому России и своей Малой Родины. Конкурс проводился по следующим номинациям:

1-«Труженики тыла и дети войны нашего края»;

2-«Ратные подвиги и фронтовые будни моих дедов»;

3- «Семейная шкатулка военных реликвий»;

4-«Роль женщины в годы ВОВ».

Было прислано большое количество работ, определить победителей было достаточно сложно. Работы высокого качества, содержат как иллюстративные, так и документальные, архивные текстовые материалы, есть работы на родном языке.

Поздравляем победителей:

-номинация «Труженики тыла и дети войны нашего края:

1 место –

Алеев Айрат, 7 класс, с.Татарский Канадей, руководитель: Мамадалиева Гуллия Яфаровна

2 место –

Бигишева Мадина, 9 класс, с.В.Елюзань, руководитель: Ягудина Гюзель Фяттяховна

-номинация «Ратные подвиги и фронтовые будни моих дедов»:

Возрастная категория – 5-8 классы

Гран-при –

Гафарова Самира, 6 класс, с. Индерка

Коллективная работа учащихся 7 класса с.Татарский Канадей, руководитель: Абузярова Г.Ш.

1 место –

Члены кружка «Краеведы», обучающиеся 8 класса с.В.Елюзань, руководитель: Ягудина Гюзель Фяттяховна

Гурдина Рахима, 6 класс, с.Средняя Елюзань №2, руководитель: Бикмаева М.Ф.

Абузярова Лейсян, 7 класс, филиал МБОУ СОШ с. Большой Труев – НШ- детский сад с. Малый Труев, руководитель: Абузярова Ильмира Равильевна

2 место –

Мусина Дина, 5 класс, с. Индерка, руководитель: Гафарова Румия Джафяровна

Абузяров Айрат, 7 класс, с.Большой Труёв, руководитель: Мунасыпова Гузель Нуралиевна

Рахматулин Талгать, 7 класс с. Татарский Канадей, руководитель: Рахматулина Венера Фуатовна

3 место –

Ягудин Рахим, 5 класс, с.В.Елюзань, руководитель: Ягудина Гюзель Фяттяховна

Баишева Джамиля, 6 класс, с.Индерка, руководитель: Баишева Альбина Рафаэлевна

Салдаев Ислям, 6 класс, с.Средняя Елюзань №2, руководитель: Салдаева Н.Р.

Ширяев Рамиль, 8 класс, с.Кобылкино, руководитель: Ширяева Дания Фаритовна

Кадеркаев Ринат, 8 класс, г. Сурск, руководитель: Кадеркаева Наиля Кязымовна

Возрастная категория – 9-11 классы

1 место –

Кумиров Радик, 10 класс, с.В.Елюзань, руководитель: Тачукова Марьям Яткяровна

2 место –

Бикмаева Альфия, Бикмаева Зульфия, обучающиеся 10 класса №2 с Средняя Елюзань, руководители: Бибарсова Асия Музафяровна, Гурдина Асия Фатиховна

Сайфулина Алсу, 11 класс с. Татарский Канадей, руководитель: Сайфулина З.М.

3 место –

Ринат Максутов, 11 класс, с.Кикино, руководитель: Быстрова Альбина Калимулловна

номинация «Семейная шкатулка военных реликвий»:

1 место-

Давыдова Алина, 9 класс, с. Нижняя Елюзань имени Героя Советского Союза Т.К. Кержнева, руководитель: Давыдова Г.Р.

2 место –

Янгуразов Юнес, 2 класс, с. Средняя Елюзань №1, руководитель: Янгуразова Альфия Мияссяровна

номинация «Семейная шкатулка военных реликвий»:

1 место-

Давыдова Алина, 9 класс, с. Нижняя Елюзань имени Героя Советского Союза Т.К. Кержнева, руководитель: Давыдова Г.Р.

2 место –

Янгуразов Юнес, 2 класс, с. Средняя Елюзань №1, руководитель: Янгуразова Альфия Мияссяровна

номинация «Роль женщины в годы ВОВ»:

1 место –

Байбулатова Аида, 8 класс, с.Татарский Канадей, руководитель: Санжапова Галия Равильевна

2 место –

Асьмаева Айгуль, 8 класс, с. Татарский Канадей, руководитель: Сайфулина З.М.

3 место –

Ишмаева Амина, 8 класс, с.В.Елюзань, руководитель: Ягудина Гюзель Фяттяховна

Благодарим за активное участие, надеемся на ваше постоянное непосредственное участие в мероприятиях татарской автономии. Всем участникам конкурса будут отправлены электронные сертификаты участника, победителям – дипломы, руководителям — благодарственные письма. Обладателям гран-при на одном из мероприятий будут вручены призы.