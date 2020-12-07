В Пензенской областной библиотеке состоялось награждение победителей конференции «Люблю тебя, мой край родной!»

5 декабря 2020 года в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова состоялась церемония награждения победителей X научно — практической областной конференции «Люблю тебя, мой край родной!».

Организатором и инициатором конференции выступает региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» при Грантовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей РФ и при содействии Министерства образования Пензенской области, а также при поддержке Федеральной национально-культурной автономии татар.

К победителям конкурса с приветственными словами обратились почетные гости: Барыкина Ирина Викторовна — начальник Управления развития общего образования Министерства образования Пензенской области, Белорыбкин Геннадий Николаевич – доктор исторических наук, профессор, директор Института непрерывного образования, Гагаев Павел Александрович – доктор педагогических наук, профессор ПГУ и другие.

В своих выступлениях они подчеркнули важность данной конференции и пожелали юным исследователям и в дальнейшем заниматься научно-познавательной деятельностью через изучение истории своего края, памяти земляков, сохранить любовь к своей малой родине и делиться своими впечатлениями о том, как прекрасна жизнь на Сурской земле!

Церемония награждения прошла в праздничной и непринужденной обстановке.

Мы поздравляем дипломантов конференции и желаем им дальнейших успехов в профессиональной деятельности и покорения новых научных высот!

Татарская автономия Пензенской области