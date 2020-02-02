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В Перми объявлен онлайн конкурс чтецов ко Дню Родного языка

В Перми объявлен онлайн конкурс чтецов ко Дню Родного языка

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 02.02.2020 0

Пермская молодежная организация «Чак-чак» объявляет онлайн конкурс чтецов ко Дню Родного языка «МИНЕМ ЯРАТКАН ТУГАН ТЕЛЕМ» («МОЙ ЛЮБИМЫЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»)

Для участия необходимо:

Участвовать могут все народы Пермского края. Победители получат ценные и памятные подарки. Видео будут приниматься до 24 февраля, итоги конкурса будут оглашены 26 февраля в ресторане «Бәхетле» на празднике, посвященном ко дню международного родного языка

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