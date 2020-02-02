В Перми объявлен онлайн конкурс чтецов ко Дню Родного языка

Пермская молодежная организация «Чак-чак» объявляет онлайн конкурс чтецов ко Дню Родного языка «МИНЕМ ЯРАТКАН ТУГАН ТЕЛЕМ» («МОЙ ЛЮБИМЫЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»)

Для участия необходимо:

Снять 1-1,5 минутное видео на своем родном языке (татарский, русский, башкирский, немецкий и т.д.)

Выложить видео и перевод стихотворения у себя в странице ВКонтакте или Instagram с хэштегом #минемтелем59

Отметить профиль Чак-чак, татарская молодёжная организация, Пермь у себя в посте



Участвовать могут все народы Пермского края. Победители получат ценные и памятные подарки. Видео будут приниматься до 24 февраля, итоги конкурса будут оглашены 26 февраля в ресторане «Бәхетле» на празднике, посвященном ко дню международного родного языка