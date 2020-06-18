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В Петербурге обсудили развитие побратимских связей между районами Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан

В Петербурге обсудили развитие побратимских связей между районами Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 18.06.2020 0

В Санкт-Петербурге состоялась встреча Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Валиуллина с помощником руководителя Общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в городе Санкт-Петербурге Эльмирой Аксяитовой.

Обсудили проекты, организованные татарскими общественными организациями, совместные мероприятия, планируемые после снятия ограничительных мер и подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Отдельно затронули вопросы дальнейшего развития побратимских связей между районами Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан. Постоянное представительство Республики Татарстан  проводит планомерную работу по развитию горизонтальных связей между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и Республикой Татарстан.

Применение такого опыта на практике позволяет заложить качес­твенно новую основу для организации более динамичного информа­ционного, технического, профессионального сотрудничества между регионами,  является инструментом для старта совместных проектов.

tatspb.tatarstan.ru

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