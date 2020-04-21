В Петербурге продолжаются курсы татарского языка и национально-культурные мероприятия в новых форматах

Татарский культурный центр «Мирас» продолжает свою работу, а именно: проводит встречи и курсы по изучению татарского языка онлайн. Занятия по родному языку с Альфией Рашитовной @tatartele_miras.spb проходят по привычному расписанию в приложении Zoom. Хореографы культурного центра придумали танцевальный челлендж #Әпипә и обучают всех желающих азам татарского танца. А по воскресениям будет проходить онлайн-игра клуба @tatarmafia_spb.

Параллельно идет подготовка праздника в честь дня рождения Г. Тукая, устраиваются разговорные практики в прямых эфирах.

Следите за новостями и расписанием мероприятий в социальных сетях центра «Мирас»:

— https://vk.com/spbmiras

— https://instagram.com/spb_miras

Напомним, миссией культурного центра является сохранение традиций и обычаев татарского народа, распространение культуры и языка среды молодежи. В рамках центра проводятся неформальные встречи и конференции, круглые столы и целый ряд разнообразных курсов.

tatspb.tatarstan.ru