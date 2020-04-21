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В Петербурге продолжаются курсы татарского языка и национально-культурные мероприятия в новых форматах

В Петербурге продолжаются курсы татарского языка и национально-культурные мероприятия в новых форматах

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 21.04.2020 0 6

Татарский культурный центр «Мирас» продолжает свою работу, а именно: проводит встречи и курсы по изучению татарского языка онлайн. Занятия по родному языку с Альфией Рашитовной @tatartele_miras.spb проходят по привычному расписанию в приложении Zoom. Хореографы культурного центра придумали танцевальный челлендж #Әпипә и обучают всех желающих азам татарского танца. А по воскресениям будет проходить онлайн-игра клуба @tatarmafia_spb.

Параллельно идет подготовка праздника в честь дня рождения Г. Тукая, устраиваются разговорные практики в прямых эфирах.

Следите за новостями и расписанием мероприятий в социальных сетях центра «Мирас»:

https://vk.com/spbmiras

https://instagram.com/spb_miras

Напомним, миссией культурного центра является сохранение традиций и обычаев татарского народа, распространение культуры и языка среды молодежи. В рамках центра проводятся неформальные встречи и конференции, круглые столы и целый ряд разнообразных курсов.

tatspb.tatarstan.ru

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