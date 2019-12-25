В Полпредстве Республики Татарстан в Российской Федерации прошло итоговое собрание Совета молодежи

В Полномочном представительстве РТ в РФ прошло собрание с членами Совета молодежи при Полпредстве Татарстана, активистами студенческих землячеств и молодежных общественных объединений Москвы.

Провели встречу заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин и председатель Совета молодежи Артур Рахматуллин. Напомним, что Совет был создан в 2013 году.

«Дорогие наши студенты, активисты молодежных организаций и проектов! Стало доброй традицией в преддверии Нового Года собираться с вами, подводить итоги и строить планы на будущее», — такими словами открыл встречу Эмиль Венерович.

Он подчеркнул, что 2019 год был насыщенным на различные события. Полпредство Татарстана провело и приняло участие с начала текущего года в более 400 мероприятиях в Москве, представляющих Республику Татарстан.

«При этом стоит отметить, что основными функциями Представительства – являются обеспечение взаимодействия органов государственной власти Республики Татарстан с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти города Москвы и Московской области по вопросам в сфере торгово-экономического, научно-технического, культурного, гуманитарного и иного сотрудничества», — добавил он.

Эмиль Файзуллин напомнил об основных мероприятиях, которые в уходящем году провело Полпредство или приняло в организации активное участие. Это Дни культуры Республики Татарстан в Москве, в рамках которых совместно с Правительством г. Москвы состоялось возложение цветов к памятнику поэту Г. Тукаю, гала-концерт мастеров искусств в Московском Международном Доме музыки и праздник «Сабантуй», собравший на одной площадке около 300 тыс. человек. Благотворительный концерт памяти дирижера Большого театра Фуата Мансурова, День Республики Татарстан в Шатре Рамадана, общегородской праздник «Навруз» и другие мероприятия.

Во всех вышеназванных мероприятиях представители Совета молодежи принимают активное участие.

Большое число мероприятий Полпредство проводит в рамках международной деятельности и межрегионального взаимодействия.

Подробно Эмиль Венерович остановился на работе представительства, направленной на объединение молодежи в столице.

Помимо регулярных встреч в Полпредстве РТ в РФ с молодежным активом Москвы и Московской области, на базе МГИМО была организована встреча между студентами МГИМО и руководством ведущих предприятий Республики («Татнефть», «Камаз», ОЭЗ «Алабуга» и других). «Положительную практику по организации подобных встреч планируется транслировать и на другие вузы где обучаются наши соотечественники», — подчеркнул он.

На сегодняшний день в составе Совета молодежи ведут свою созидательную деятельность 15 студенческих землячеств при вузах Москвы. В 2019 году появились землячества в МПГУ (Московский педагогический государственный университет), в Первом медицинском университете им. Сеченова, в МГППУ (Московском государственном психолого-педагогическом университете), МГСУ (Московском государственном строительном университете).

Наиболее крупные землячества созданы при МГУ им. М.В. Ломоносова – объединяет около 500 студентов и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – около 300 человек.

Отметим, что землячество Первого Медицинского университета под руководством Ромины Садыковой впервые посетили Полпредство после создания объединения.

Республикой Татарстан заключены соглашения о сотрудничестве с рядом крупных университетов, недавно было заключено соглашение между РГАУ – МСХА им. Тимирязева и Казанским аграрным университетом. В 2020 году планируется подписание соглашений между Республикой Татарстан и РГУ нефти и газа им. Губкина, а также Политехническим университетом.

9 ноября на высоком уровне прошел Пятый молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» с участием Президента Республики Р.Н. Минниханова. Форум собрал рекордное количество участников – свыше 1200 человек.

На высоком уровне прошел региональный московский тур конкурса красоты и таланта «Татар кызы – 2019», Айсылу Мирхафизан стала финалисткой.

В октябре на 16-ти площадках Москвы и Московской области прошел диктант на татарском языке.

Высокую оценку Эмиль Файзуллин дал мероприятиям, которые организовал Совет молодежи, студенческие и другие молодежные организации.

В мае и июне текущего года Советом молодежи проведены духовно-просветительские ифтары с участием большого количества молодежи, спикеров, артистов. Трижды прошли интеллектуальные квизы «Чикләвек» на знание татарского мира: татарской истории, культуры, языка. В сентябре прошел пятый вечер подведения итогов молодёжного конкурса проектов “Хәрәкәт”.

“Недавно земляечство РГУ нефти и газа им.Губкина на хорошем уровне провело День татарской культуры. Это пример того, как студенты способны договариваться с руководством вуза о выделении помещений и проведении мероприятия, организовать яркую программу с участием большого числа артистов и гостей. Остальные землячества также представляли Татарстан и татарский народ на своих и общевузовских мероприятиях. Мы стараемся, по возможности, их посещать и поддерживать”, — отметил заместитель Полпреда.

Также Эмиль Венерович, говоря о планах на предстоящий год, отметил, что в 2020 году Татарстан будет отмечать 100-летие образования Татарской АССР. Также впереди еще одна великая дата – 75-лети Победы над фашистской Германией.

В рамках празднования 100-летия образования ТАССР много мероприятий пройдет в Москве. Это выставка произведений «золотого фонда» изобразительного искусства Республики Татарстан в Третьяковской галерее; гастроли Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля на сцене Большого театра России; Гастроли Татарского академического театра им. Г. Камала на сцене Малого театра России; торжественное мероприятие с участием мастеров искусств и творческих коллективов Республики Татарстан, посвященное 100-летию образования Республики Татарстан; Федеральный Сабантуй.

Подводя итоги года, Эмиль Файзуллин вручил Благодарственные письма от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина наиболее активным ребятам.

Благодарностями поощрили активистов Совета молодежи Наилю Закиеву, Ильдара Зиятдинова, Рустама Камалетдинова, Артура Ризванова, Рустама Шакерова, а также Председателя татарстанского землячества в РНИМУ им.Пирогова Эльвиру Салаватуллину, организатора донорского движения в Москве и татарского землячества в МГППУ Булата Сахибгареева, Председателя татарского землячества «Якташ» в РГУ нефти и газа им. Губкина Рамиля Яркаева.

Также участниками мероприятия стали участницы и организаторы московского тура конкурса «Татар кызы». Было отмечено, что проведение кастинга конкурса на 2020 год планируется на январь-февраль наступающего года.

В завершении встречи члены Совета молодежи выбрали новых заместителей председателя объединения. Первым заместителем Артура Рахматуллина стал Рустам Шакеров, заместителями – Арслан Суточкин, Ильдар Зиятдинов, Булат Сахибгареев, Камил Габдуллин.

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