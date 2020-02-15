В Полпредстве Татарстана обсудили проект «Россия. Полет через века»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с представителями Группы компаний «РЕГИОН», которые реализуют Общенациональный историко-культурный проект «Россия. Полет через века».

Равиль Калимуллович с руководителем проекта Юрием Коротковым обсудили предстоящую в марте в Казани презентацию одноименного фотоальбома. В издание вошел раздел, посвященный Татарстану. Он создавался при участии Министерства культуры республики.

В 2019 году альбом был отмечен золотой медалью «Лучшая книга года». Его соавтор и составитель — в прошлом государственный деятель, а ныне путешественник, режиссер-документалист Сергей Ястржембский.

Презентация в Казани будет посвящена 100-летию ТАССР. Планируется, что в рамках презентации состоится бизнес-встреча топ-менеджеров Группы компаний «РЕГИОН» с представителями деловых кругов Татарстана.

В качестве спикеров примут участие Сергей Ястржембский, профессор экономики, публицист Александр Агеев, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев и другие лица.

Альбома показывает Россию во всём её природном, архитектурном, культурном и главное, человеческом величии. В нем более 300 работ разных авторов. В книге более четырёхсот полос, на которых произведения живописи художников 18-20 веков соседствуют с работами современных фотомастеров.

Для альбома были выбраны живописные полотна, как образ не покидающего нас прошлого. Это полотна: «Вид Московского Кремля» П.П. Верещагина, оригинал которой хранится в Ярославском художественном музее, «Плененная царица Сююмбике», покидающая Казань» В.Г. Худякова, принадлежавшая Ульяновскому областному музею.

Благодаря живописи и художественной фотографии полно и эмоционально-насыщенно создается образ страны, времени и места. Удивительно наблюдать за ходом истории — видеть одно и то же место или событие в разных эпохах.

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