В Полпредстве Татарстана обсудят вопросы сохранения родного языка

11 декабря 2020 года в Полпредстве Татарстана состоится круглый стол на тему: «Сохранение родного языка в мегаполисе в условиях глобализации».

В рамках встречи обсудят проблемы и возможности изучения родных языков, обменяются опытом и практиками изучения родных языков, в том числе посредством применения новых информационно-технологических платформ.

Напомним, что Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021 год в республике Годом родных языков и народного единства.

В регионе весь наступающий год будут уделять особое внимание сохранению и развитию языков и культур представителей всех национальностей: русских, татар, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и других народов.

В обсуждении языкового вопроса в Полпредстве примут участие представители Правительства Москвы, министерства просвещения России, Федерального агентства по делам национальностей, департамента образования Москвы, министерства образования и науки Татарстана, полномочных представительств различных регионов в столице, а также ученые и преподаватели университетов, педагоги общеобразовательных школ Москвы.

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