В помощь верующим в ДУМ РТ заработала круглосуточная мусульманская ритуальная служба

В Духовном управлении мусульман РТ заработала мусульманская ритуальная служба. Служба создана муфтиятом в помощь верующим, которые, внезапно столкнувшись со смертью близких, теряются и нуждаются в срочной организационной поддержке. Кроме того, правильное проведение джаназа над умершим единоверцем является религиозным обязательством (фард) для всех мусульман.

Ритуальная служба ДУМ РТ поможет мусульманам в сложный период: специалисты консультируют население в круглосуточном режиме, координируют казанских имамов по вопросам погребения и омывания покойников, организуют дженаза в полном соответствии с ханафитским мазхабом. Примечательно, что для реализации ритуальной деятельности при муфтияте организован собственный цех для производства саванов, досок для могильной ниши и деревянных обелисков, а также наборов для погребения, в который входит специальная справочная литература ИД «Хузур» ДУМ РТ об обрядах и правилах проведения дженаза, омывания тела покойного, посещения могил и пр. Кроме того, к компетенции ритуальной службы ДУМ РТ относятся вопросы организации перевозок усопших на катафалке, копки могил, а также бесплатной помощи в получении свидетельства о смерти в органах ЗАГС. Таким образом, специалисты ДУМ РТ помогут родственникам умерших на любых этапах организации захоронения и реализуют весь комплекс работ и обрядов погребения по канонам Ислама.

Служба работает круглосуточно по телефону 8(843) 203-57-07.

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