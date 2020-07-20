В Постоянном представительстве Ренат Валиуллин провёл встречу с Ильясом Норовым

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин обсудил мероприятия в рамках Дней татарской культуры с председателем Татаро-Башкирского общества «Юлдаш» («Попутчик») г. Гатчина и Гатчинского района Ленинградской области Ильясом Норовым.

«Юлдаш» работает с октября 1999 года в г. Гатчина.

Ильяс Норов — ветеран боевых действий в Республике Ангола, подполковник запаса, член Общественного совета администрации Ленинградской области по национальному вопросу, состоит в Консультативном совете при администрации Гатчинского района Ленобласти, член Президиума Совета ветеранов г. Гатчины. Также имеет государственные награды и поощрения от Министерства культуры Республики Татарстан, Постпредства РТ в СПб и ЛО и администрации Гатчинского района.

Около 30 лет возглавлял гатчинскую татарскую общину выходец из Казани Литфулла Ахметов. После его смерти гатчинскую общину возглавил Абдулла Хисамединов. В декабре 1999 года было проведено первое организационное собрание, а затем в 2000 г. общество получило регистрацию в Управлении юстиции Ленобласти.

«Татарско-Башкирское общество г. Гатчины и Гатчинского района Ленинградской области «Юлдаш» проводит большой объём работы по возрождению татарской культуры и традиций, ведению культурно- просветительской работы, изучению родного языка и исламской культуры, взаимодействию с молодёжью и людьми среднего возраста, проводит вечера для знакомств, организует большое количество выездов на праздники и концерты.

Общественная организация «Юлдаш» активно принимает участие в мероприятиях, проводимых Постоянным представительством Республики Татарстан в Санкт-Петербурге, г. Выборге, г. Тосно и других городах Ленинградской области. Они ежегодно приезжают на празднование «Петербургского Сабантуя», который проводится во Всеволожском районе Ленобласти. Также ежегодно и традиционно члены общества собираются вместе для проведения меджлисов в дни Курбан–байрам и Ураза-байрам.

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