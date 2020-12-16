В Постоянном представительстве Республики Татарстан прошла встреча с Героем России Дамиром Юсуповым

Постоянное представительство Республики Татарстан посетил Герой России Дамир Юсупов. 14 декабря в Постоянном представительстве Республики Татарстан прошла встреча с известным летчиком, Героем России Дамиром Юсуповым.

При встрече разговор шел о национально-культурной жизни татар Свердловской области, о проводимых массовых мероприятиях, о проблемах сохранения и развития родного языка и культуры. Гость ознакомился с историческим зданием знаменитых купцов Агафуровых, а так же с деятельностью Постпредства. На встрече принял участие координатор проекта «Татарская Слобода» в Екатеринбурге Ильдар Хабибуллин, он кратко рассказал о «татарской» истории Екатеринбурга и о старинных зданиях. Обсудили предстоящие мероприятия, и о возможности участия Дамира Юсупова в национально-культурной жизни татар Свердловской области.

Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере.

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