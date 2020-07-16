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В Постоянном представительстве Республики Татарстан состоялась встреча с солистом Санкт-Петербургского театра

В Постоянном представительстве Республики Татарстан состоялась встреча с солистом Санкт-Петербургского театра

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 16.07.2020 0 4

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Постоянный представитель Ренат Валиуллин провёл встречу с солистом театра «Санкт-Петербург опера» Ярамиром Низамутдиновым.

Ярамир Низамутдинов родился в селе Юлдус Курганской области. После, жил в Казани, где окончил Казанскую консерваторию.

Он является ярким, харизматичный певцом. Ярамир Низамутдинов также лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, автор своих песен. Обладает редчайшим голосом с широким диапазоном и неповторимым колоритом, по природе лирико-драматический тенор. Выступал с такими артистами, как Фердинант Салахов, Сирина Зайнетдинова, Рафина Ганиуллина, Наиль Сагдиев, в том числе в качестве второй половины дуэта «Бер аваз».

tatspb.tatarstan.ru

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