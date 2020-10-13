В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге прошла встреча с Шамилем Алюшевым

Сегодня, в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошла встреча с ветераном татарского общественного движения региона, идейным вдохновителем издания книги «Татары на берегах Невы» Шамилем Алюшевым.

На встрече обсудили подготовку к презентации книги «Татары на берегах Невы», которая пройдет в г. Казани в здании Всемирного конгресса татар 21 октября, с участием автора издания Рахима Теляшова.

В книге излагается деятельность татарских национально-культурных, ветеранских, религиозных, женских, спортивных и других объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Издание рассказывает о видных представителях татарского народа, внесших заметный вклад в экономику, науку, культуру Северной столицы, там же содержится перечень наиболее крупных, достойных внимания и памяти мероприятий.