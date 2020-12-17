В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге состоялось интервью с Динаром Байтемировым.

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялось интервью с известным молодым татарским певцом Динаром Байтемировым. Это хорошая традиция Санкт-Петербургских медиасообществ. Полную трансляция можно будет посмотреть на канале Информационного портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Питер Татар». На портале размещаются анонсы, информации и события культурной жизни татар и проводимые мероприятия общественности в городе и области, также в регионах с компактным проживанием татар.

Динар Байтемиров в настоящее время является солистом Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. В 2010 году окончил Санкт-Петербургскую Государственной Консерватории им. Н.А. Римского – Корсакова, вокальный факультет, по специальности «Оперный певец, педагог». С 2001 года ведет активную концертную и театральную деятельность. В репертуаре певца арии из русских и зарубежных опер, эстрадные и народные песни, романсы татарских и русских композиторов.

С 2008 г. участник, в качестве певца, всех знаковых мероприятий татарской общины Санкт-Петербурга. Также, ежегодный участник концертной программы национального праздника «Сабантуй» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и, в регионах РФ.

В 2012 г. состоялся первый сольный концерт в городе Санкт-Петербурге с презентацией альбома «Жырлагыз», который записан в сотрудничестве с народным артистом Татарстана композитором Зуфаром Хайрутдиновым. 15 декабря 2013 г. состоялся его Большой сольный концерт «Динар Байтемиров собирает друзей» в Санкт-Петербургском Мюзик-Холле. Постоянный участник концертов, посвящённых снятию блокады Ленинграда и Дню Победы в Великой Отечественной войне. В 2019 году прошел его сольный концерт с Заслуженным артистом РФ Александром Каганом. В 2020 году выступил в онлайн концерте Фестиваля «Дни татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», посвященный 100–летию образования ТАССР, где был ведущим концерта. За активное участие в концертах, за популяризацию национальной культуры Динар награждён нагрудным знаком Министерства культуры РТ «За достижения в культуре».

Главная идея интервью заключается в прямом диалоге и будет посвящён известным татарам Санкт-Петербурга и, которые вносят личный вклад в популяризацию и развитие национальной культуры, традиций и языка.

Динар рассказал о своем творчестве, предстоящих концертах и планах на будущее, что гордится своим народом, не забывает свои родные корни и поддерживает связи с малой Родиной.

В дальнейшем, также состоятся встречи и цикл интервью с известными петербургскими татарами. Беседу вела редактор портала «Питер Татар» Зухра Ахметзянова.

tatspb.tatarstan.ru