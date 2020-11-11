В Постоянном представительстве РТ обсудили предстоящую бизнес-миссию в Республику Татарстан

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с Президентом Клуба болельщиков сборной России «Russia Unites» и учредителем Консультационной группы «ТИМ» Эдуардом Латыповым.

На встрече обсудили подготовку деловой поездки в Республику Татарстан, которая запланирована на 12-14 ноября и организована при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В программу бизнес-миссии включены встречи с руководством Агентства инвестиционного развития РТ, посещение г. Иннополис, ознакомление с инвестиционными площадками Татарстана, встречи с руководством ведущих предприятий республики и экскурсии. В составе делегации производственные компании, руководители гостиничного, финансового бизнеса: ООО «Заратустра», Трансвэй Северо-Запад (EKE Group) Финляндия, ООО «Метрохим», ООО «Ломбард Городской», ГК «Невский Альянс».

Консультационная группа «ТИМ» является давним и надежным партнером Постоянного представительства Республики Татарстан. Совместно проведены ряд крупных международных проектов: организация международного кинофестиваля в Казани, при участии Фонда Кино&Театр; организация в Казани европейского музыкального фестиваля «СКАЗКА», при участии компании NCA; гольф и футбольный турниры «TIDA Business Cup», целью которого служит установление новых деловых контактов с потенциальными инвесторами и успешными предпринимателями, бесспорно, служат развитию Республики Татарстан.