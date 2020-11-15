В Постоянном представительстве РТ состоялась встреча с организаторами фестиваля Dairafest

13го ноября Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с организаторами и кураторами фестиваля «Dairafest» — президентом фонда «Аль-Макам», антропологом Игорем Панковым и арт-директором фестиваля, создателем проекта Samhey Денисом Кучеровым.

С 30 октября по 20 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге проходит фестиваль искусств Востока Dairafest. На известных городских площадках – в Капелле, Оранжерее Таврического сада, Музее Истории Религии – состоятся концерты, лекции, дискуссии, которые познакомят гостей с культурой Востока. Организаторы фестиваля – некоммерческий фонд «Аль-Макам» в сотрудничестве с Международным центром исламских исследований при Кунсткамере и Петербургским Музеем исламской культуры.

Миссия фестиваля Dairafest – подготовить людей к диалогу культур. Познакомить публику с историей и современной культурой Востока, ведь знание и совместный позитивный опыт помогут снизить межкультурное напряжение в обществе. В 2019 Dairafest рассказывал о тюркских народах, в 2018 знакомил с наследием Ирана, а в 2017 – с культурой суфиев. В этом году главная тема – «ориентализм» – восточные мотивы и сюжеты в европейской и русской культуре. Гостям предстоит разобраться, как глубоко Восток проник в современную жизнь, как люди воспринимают его влияние и с какими мифами ежедневно сталкиваются. В рамках Dairafest в онлайн и офлайн форматах пройдет ряд встреч – концертов и дискуссий.

В программе фестиваля запанированы следующие лекции: лекция мультиинструменталиста Дениса Кучерова «Ритмы здоровья», «Путь кочевника: духи, время, пространство» лектор – этнограф Юлия Кустова, а также выступление историка Владимир Бобровников «Культурное наследие ориентализма: исследование ислама в (пост)колониальном мире».

18 ноября один из концертов Dairafest пройдет в клубе MOD, вечер объединит хрестоматийные ритмы и новые форматы. В первом отделении участница шоу «Голос Дети» Саида Мухаметзянова выступит в сопровождении ансамбля Дениса Кучерова – в бэнде собрались яркие виртуозы этнической сцены. Продолжит программу выступление заслуженного артиста Башкортостана Ильнура Хайруллина в сопровождении традиционного башкирского трио.

20 ноября в Государственной академической Капелле состоится грандиозный концерт классической музыки – он станет заключительным событием фестиваля. В этот вечер на сцену выйдут десятки артистов: звезда шоу «Голос Дети», исполнительница татарских народных песен Саида Мухаметзянова, заслуженный артист Башкортостана, мастер игры на курае Ильнур Хайруллин, ансамбль Дениса Кучерова, симфонический оркестр «Летания», солисты Филармонии и Павел Новиков – виртуоз игры на бансури и дудуке. В программе: симфоническая сюита «Шехеразада» и «Антар», «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» и народные произведения Татарстана и Башкирии.

По итогам встречи стороны договорились о реализации совместных проектов и привлечение на фестивали артистов и творческие коллективы татарской общественности региона.

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