В преддверии Курбан-байрама БФ «Закят» ДУМ РТ объявил сбор средств в пользу тяжелобольного мальчика

Ежегодно по случаю великого праздника Курбан-байрам Благотворительный Фонд «Закят» ДУМ РТ объявляет благотворительный сбор в пользу тяжелобольных детей в рамках акции «Ты не один» – «Без синең белән». В этом году акция стартовала в поддержку 13-летнего Мусы Гарипова. Мальчик воспитывается в многодетной семье, где четверо детей, и живет сразу с несколькими диагнозами: ДЦП, эпилепсия, атрофия глазных нервов. В данный момент Муса полностью прикован к кровати, он абсолютно незрячий, и его часто мучают эпилептические приступы. Мама Рузалия ханум воспитывает сына одна. Ситуация осложняется тем, что в последний год у нее обнаружились 2 грыжи брюшной полости с выпадением внутренних органов, которые сильно ограничивают Рузалию ханум в физических нагрузках при уходе за сыном. Этой семье срочно требуется подъемник, чтобы облегчить матери уход за больным ребенком. Его стоимость – 90 000 рублей.

Оказать помощь Мусе и его маме можно, отправив SMS-сообщение со словом ЗАКЯТ или ЗАКЯТ 300 (300 рублей) на номер 7715. Также переводы С ПОМЕТКОЙ «МУСЕ» принимаются на карту СБ 6390 0262 9017 998211 (сотрудник фонда «Закят» — Майя Атамуратовна Бурганова).

В прошлом году по итогам благотворительной акции «Ты не один» – «Без синең белән» неравнодушными татарстанцами были собраны средства на прохождение курсов лечения для 13-летнего Мурата Нагимова. Была собрана сумма 193 тысячи 159 рублей, которую перечислили в медицинский центр, где Мурат прошел реабилитацию.

Наш любимый Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Не припрятывай, ибо тогда и Аллах скроет (то, что Он может тебе даровать), а щедро трать (на пути Аллаха) по мере своих возможностей».

Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния!

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