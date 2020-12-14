В Представительстве Республики Татарстан состоялась церемония награждения татарской общественности Узбекистана

11 декабря 2020 года в Представительстве Республики Татарстан в Республике Узбекистан, посвященное подведению итогов работы за 2020 год и церемонии награждения отличившихся представителей татарстанского бизнеса и татарской общественности.

В мероприятии приняли участие представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареев А.А., председатель Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента Набиуллин Р.Х., первый заместитель председателя Правления ТОПКЦ г.Ташкента Тухватуллин Р.Г., председатель Совета старейшин ТОКПЦ г.Ташкента Гиниятуллин Р.А., д.м.н., профессор Акалаев Р.Н., представитель ПАО «Татнефть» в Республике Узбекистан Шарапов Р.И., представитель ПАО «КАМАЗ» в Республике Узбекистан Камилов Т.А., исполнительный директор СП ООО «EGIDA-SIMAKX» Мухарлямов Р.С., специальный корреспондент корпункта Телерадиоканала «Татарстан новый век – Планета» в Республике Узбекистан Каримова С.И., и др.

Ахтареев А.А. в своем выступлении проинформировал собравшихся о проделанной работе Представительства, предстоящих мероприятиях и планах на будущий год.

Собравшиеся представители татарстанского бизнеса и татарские соотечественники в Республике Узбекистан рассказали о проделанной работе за год, осветили свои проблемы и поделились планируемыми мероприятиями в предстоящем году.

В рамках мероприятия состоялось торжественная церемония награждения ведомственными наградами отличившихся представителей татарстанского бизнеса и татарских соотечественники в Республике Узбекистан.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан