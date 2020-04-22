В Рамадан фонд «Ярдэм» планирует кормить горячими обедами более 2 тыс. нуждающихся

Более 2 тыс. нуждающихся татарстанцев будут получать горячие обеды в Рамадан благодаря проекту «Дорога жизни» от благотворительного фонда «Ярдэм». Благополучателями станут люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и пожилые, рассказал ИА «Татар-информ» имам-хатыб мечети «Ярдэм», председатель совета Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов.
«На сегодняшний день помощь получают более 800 человек. А с началом Рамадана 24 апреля мы планируем доставлять еду более чем 2 тыс. нуждающимся», — поделился планами Баязитов.
Благотворительный проект «Дорога жизни» появился в начале апреля этого года. Благотворители и волонтеры стараются помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за самоизоляции и особенностей здоровья. Причем национальность и религиозная принадлежность благополучателей не имеют значения.
«В такое трудное время нужно совершать как можно больше добрых дел, и Аллах выведет из этой ситуации всех нас, я надеюсь», — Илдар хазрат Баязитов.
Татарстанцы могут стать волонтерами или помочь фонду материально. Подробная инструкция для желающих помочь размещена на официальном сайте фонда.