В рамках акции #айдадомой с онлайн-концертом выступит певец ИлСаф

Для татарстанцев и всех россиян, а особенно для тех, кто находится в домашних условиях из-за карантина, с онлайн-концертом выступит певец Ильсур Сафин (ИлСаф). Онлайн трансляцию можно будет посмотреть, 10 апреля в сообществе «Республика Татарстан» во «ВКонтакте». Начало эфира запланировано на 19:00.

Ранее в рамках серии онлайн-концертов #айдадомой уже выступили группа Gauda, Салават Фатхетдинов, Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, Диляра Вагапова и группа Мураками, Лэйна, Артур Шамгунов и резиденты StandUp Club Kazan, Ильназ Сафиуллин, финалистка шоу «Голос.Дети» Саида Мухаметзянова, DJ Bubblegum, вокальная группы Ямьле, ВИА «Волга-Волга», а также резиденты Yummy Music: Malsi Music, Ilgiz, K-Ru, Зарина Вильданова, ансамбль CheekLaWeek и этно-поп-дуэт Djinn Citу.

Онлайн-выступления звёзд татарстанской эстрады транслируются в официальных сообществах республики во «ВКонтакте» и «Одноклассники» в дни всеобщего режима самоизоляции.

kazanfirst.ru