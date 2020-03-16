В рамках акции «Чистая мечеть» волонтеры ДУМ РТ привели в порядок мечеть «Маулид»

Вчера, в 20-ый день месяца Раджаб, волонтеры Духовного управления мусульман Республики Татарстан в рамках акции «Чистая мечеть» до наступления Священного месяца Рамадан провели уборку в мечети «Маулид», расположенной в поселке Залесный. В этом благом деле приняли участие 15 человек.

Девушки вымыли все окна, стены, полы, вытерли пыль, а ребята помогали им выносить ведра с водой и мешки с мусором. Парни также привели в порядок прилегающую к мечети территорию. К полудню работа была завершена. Далее, после совершения намаза, имам-хатыйб мечети Радик хазрат Фазлиев прочитал для молодежи вагаз, а также рассказал историю возникновения мечети. В завершение встречи ребята провели чаепитие.

Отметим, что в рамках этой акции с начала весны представители мусульманского молодежного актива провели уборку в казанских мечетях «Рамадан», «Медина» и «Гаиля».

В эти выходные социальный отдел ДУМ РТ приглашает всех желающих принять участие в уборке двух мечетей: 21 марта – «Зангар» (г. Казань, ул.Сары Садыковой, 8/19) и 22 марта – «Ихлас» (Лаишево, п.Усады). ⠀⠀⠀

Желающие принять участие в этих благих делах могут присоединиться к чату по ссылке . Начало уборки в мечетях в 09:00. При себе (желательно) иметь 1 ведро, тряпки, губку, моющее средство. ⠀

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Мне были показаны вознаграждения, уготовленные для моих последователей, и среди них была награда даже за соринку, которую человек выносит из мечети».

Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния!

Напомним, что акция «Чистая мечеть» успешно реализуется отделом социального развития ДУМ РТ с 2017 года. За это время к участию в ней удалось привлечь около 200 мусульман-волонтёров из числа молодёжи, которые на благотворительной основе ради довольства Всевышнего приводят в порядок мечети Татарстана.

dumrt.ru