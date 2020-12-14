В рамках проекта «Татарская гостиная» состоялось мероприятие «Национальный орнамент и узор как проявление культуры».

12 декабря в библиотеке Национальных литератур в рамках Культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная» состоялось мероприятие, подготовленное общественной организацией татарских женщин «Ак калфак-Нева» — «Национальный орнамент и узор как проявление культуры».

Оно началось с приветственного слова заместителя Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамира Сабирова.

Автор и ведущая этого мероприятия, председатель общественной организации татарских женщин «Ак калфак-Нева» Фирая Рашитова, в своем вступительном слове обратила внимание гостей на неоспоримый женский приоритет в исполнении орнаментов, вышивок, узоров и украшений на изделиях разного предназначения в татарском доме. Самыми востребованными в «Татарской гостиной» сегодня стали татарские слова чигү, урнəк, накыш, бизəк.

Женщины-активистки «Ак калфак-Нева» декорировали Гостиную изделиями с вышивкой из семейных реликвий «Бабушкиного скундука», а некоторые из них продемонстрировали собственные вышивки, изготовленные на мастер-классах.

Атмосферу домашнего уюта создал столик со скатертью- ашъяулык, посуда с татарским орнаментом, медовый чак-чак и восточные радости в вазочках.NИнформационной составляющей стали презентации.

Фирдаус Мишакова остановилась на теме «Истоки татарского национального узора». Аниса Уразгильдеева рассказала об узорах в старинных женских украшениях времён Булгарского государства и продемонстрировала нарядные украшения. Фарида Гренда прочитала доклад на тему «Татарский национальный узор в интерьере татарского дома, в изделиях бытового назначения». «Бигрәк матур Казан сөлгесе!», — произнесла она по татарски и показала полотенце, вышитое тамбурным швом к конкурсу, посвященному 100- летию Республики Татарстан.

Светлана Ковязина поведала гостям об узорах в национальной одежде. Светлану заинтересовала татарская тематика, когда она работала в Национально-Культурном доме «Луч-Нур». Показательно, что презентации сопровождались разнообразными яркими слайдами и татарской мелодией.

С большим успехом прошло выступление Ярамира Низамутдинова, солиста Санкт-Петербургского театра «Санкт-Петербург Опера», Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, Лауреата Премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства. Он признался, что женщина всегда является вдохновением для мужчин, а её внешняя красота кроется в платьях и украшениях и служит дополнением её внутренней красоте. Его песни, исполненные хорошо поставленным, красивым голосом, с душой, покорили зрителей. Выход Ярамира сам по себе стал каскадом мизансцен: он был неотразим в образе каждой исполненной вещи. Лирикой наполненные слова о любви и красоте татарской домохозяюшки, согревающей сердце мужчины мусульманке, бесспорно заслуживают высокой оценки. Ярамир с лёгкостью сумел вывести всю Татарскую Гостиную из состояния пандемического оцепенения. Пример большого таланта, человека из тёплого семейного очага, добропорядочного семьянина, не скупящегося на выражение своих чувств, галантно предстал перед нами во весь свой рост.

Мероприятие не обошлось и без показа мод. Юный дизайнер Лейла Диарова вместе с мамой Миляушой и сестрёнкой Латифой продемонстрировала «современные платья для татарочек». Латифа также прочитала стихотворение о праздничном наряде.

Айна Арифуллина исполнила на фортепьяно произведения татарского композитора Рустама Яхина, в числе которых «Сандугач» , запомнившееся в исполнении легендарного татарского певца Ильхама Шакирова.

Закончилось мероприятие фотосессий участниц в женских национальных нарядах.

Выражаем благодарность Постоянному Представительсту РТ в СПБ и ЛО за добрые слова, оказанное содействие и знаки признательности в адрес выступивших.

Благодарим сотрудниц библиотеки Айну Арифуллину и Елизавету Беднягину за теплые приветственные слова и активную помощь в подготовке и ведении мероприятия!